고흥군, 사천시와 우주항공복합도시 특별법 제정 공조 강화

AI 핵심 요약beta
- 고흥군은 5일 사천시와 국회 입법박람회에 참가했다
- 두 지자체는 우주항공복합도시 특별법 제정을 공동 홍보했다
- 방문객 대상 서명운동을 진행하며 국민적 지지 확보에 나섰다
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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군이 사천시와 함께 국회 입법박람회에서 우주항공복합도시 건설을 위한 특별법 제정 필요성을 알리고 국민적 지지 확보에 나섰다.
고흥군은 5일 국회 중앙잔디광장 일원에서 개막한 '2026 국회 입법박람회'에 참가해 사천시와 공동 홍보부스를 운영했다고 밝혔다.
국회사무처가 주최하는 이번 박람회는 국민의 의견을 듣고 입법에 반영하기 위해 6일까지 이틀간 열린다.
두 지자체는 '영호남이 함께하는 우주항공복합도시 특별법 제정 및 우주산업 홍보'를 주제로 입법 공조를 강화하고 공감대를 넓히기 위해 공동 홍보에 나섰다.
부스에서는 우주항공산업과 양 지역을 소개하는 영상을 상영하고 '우주항공복합도시 건설 및 지원 특별법' 제정 필요성을 설명하며 방문객 대상 서명운동을 진행했다.
고흥군과 사천시는 공동부스를 운영하며 특별법 제정 촉구 서명운동과 우주항공산업 홍보를 이어갈 계획이다.
군 우주항공전략실 관계자는 "사천시와 지속적으로 협력해 특별법 제정에 대한 관심과 지지를 넓혀 나가겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com