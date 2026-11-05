'10월 상금만 5억원' 신진서, 83개월 연속 바둑 랭킹 1위

AI 핵심 요약beta
- 신진서 9단이 5일 발표된 11월 랭킹에서 83개월 연속 1위를 지켰다.
- 신진서는 10월 9전 전승과 국제대회 우승으로 상금 5억원을 획득했다.
- 신민준 9단은 박정환 9단을 제치고 생애 처음 랭킹 2위에 올랐다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 바둑계의 '절대 1강' 신진서 9단이 83개월 연속 한국 랭킹 1위 자리를 지켰다.
신진서는 5일 한국기원이 발표한 11월 랭킹에서 1만 474점을 기록하며 1위를 독주했다. 2020년 1월부터 왕좌를 지키고 있는 신진서는 10월 한 달 동안 9전 전승을 거둬 랭킹 점수 48점을 보탰다.
지난달 란커배와 국수산맥배를 잇달아 제패한 신진서는 한 달 동안에만 상금 5억원을 획득하며 7년 연속 연간 상금 10억원 고지를 돌파했다.
상위권 랭킹에는 변화가 생겼다. 신진서의 입단 동기인 신민준 9단(9천931점)이 박정환 9단(9천927점)을 제치고 생애 처음으로 랭킹 2위로 올라섰다. 10월 3승 3패로 20점이 깎인 신민준은 2승 2패로 31점이 삭감된 박정환을 4점 차로 따돌렸다. 신민준과 신진서는 2012년 1월 영재입단대회를 통해 함께 프로 무대에 밟았다.
변상일·강동윤 9단은 4위와 5위를 유지했고 안성준 9단이 세 계단 상승한 6위에 올랐다. 7~10위에는 이지현·김지석·김명훈·홍성지 9단이 차례로 이름을 올렸다.
여자 랭킹에서는 김은지 9단이 3개월 연속 1위를 사수했다. 김은지는 10월 남녀 통틀어 다승 1위인 12승(4패)을 챙겼다. 최정 9단, 나카무라 스미레 6단, 오유진·김채영 9단이 2~5위 자리를 지켰다.
psoq1337@newspim.com