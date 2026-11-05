세종시, 한글 주제 '그림글한마당·소리글 음악회' 진행

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 7일 한솔동에서 한글 그림·음악 축제를 연다
- 초등학생 그림대회와 체험행사, 음악회가 함께 진행된다
- 영수증 이벤트로 한글사랑거리 상권 활성화도 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 한글을 주제로 한 그림·음악 축제를 열어 한글사랑거리 활성화와 지역 상권에 활력을 불어넣는다.
5일 시에 따르면 오는 7일 한솔동 한글사랑거리 상점가 일원에서 '그림글한마당·소리글 음악회'를 진행한다.
이번 행사는 시가 중소벤처기업부, 소상공인시장진흥공단과 함께 추진한 '한솔동 문화관광형시장 육성사업'의 마지막 행사다. 한글을 매개로 시민과 상인이 함께 어울리는 문화의 장으로 마련됐다.
먼저 '그림글한마당'에서는 초등학생들이 '내가 그리는 한글사랑거리'를 주제로 거리 풍경을 그림으로 표현한다. 우수작품에는 세종시장상과 세종시의장상, 세종시교육감상 등 6개 기관의 상이 수여된다.
어린이들의 참여 기회를 넓히기 위해 사생대회 신청 기간도 당초 4일에서 행사 당일인 7일 낮 12시까지 연장했다. 참가 신청은 온라인이나 행사 당일 현장에서 할 수 있다.
오후 6시부터는 한글 키링과 비즈팔찌 만들기 등 체험 프로그램이 진행된다. 오후 6시 40분에는 그림글한마당 시상식이 열리며, 이어 가수 용호와 미스김 등이 출연하는 '소리글 음악회'가 펼쳐진다.
상점가 이용을 유도하기 위한 영수증 이벤트도 함께 운영한다. 시는 축제 방문객의 상점가 이용을 통해 문화행사가 지역 소비로 이어지도록 할 계획이다.
조상호 시장은 "한글이라는 고유한 자산에 문화와 즐거움을 더해 한글사랑거리만의 매력을 만들어 왔다"며 "이번 행사가 한글사랑거리의 매력을 새롭게 발견하고 시민들이 즐겨 찾는 활기찬 상권으로 이어지는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com