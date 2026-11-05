SM, 롯데월드 임직원과 청소년 고민상담 나섰다…손편지 봉사 진행

AI 핵심 요약beta
- SM은 5일 롯데월드·온기와 손편지 봉사를 했다고 밝혔다.
- 참여자 30명은 청소년·청년 고민 편지에 답장을 작성했다.
- 이번 활동은 따뜻한 격려와 위로를 전하고 나눔을 실천했다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM)엔터테인먼트는 롯데월드 임직원, 사단법인 '온기'와 함께 손편지 작성 봉사활동을 펼쳤다고 5일 밝혔다.
SM은 지난 4일 서울 성수동 본사에서 롯데월드 임직원 15명 등 총 30명이 참석한 가운데, 청소년, 청년들이 고민을 담아 쓴 편지에 대한 답장을 직접 손 글씨로 작성하는 시간을 가졌다.
이번 활동은 손편지를 통해 청소년과 청년들에게 따뜻한 격려와 위로를 전하고, 나눔의 가치를 실천하고자 마련됐다.
사단법인 온기가 주관하는 손 편지 답장 봉사활동은 전국 113곳에 설치된 '온기 우체통'을 통해 전달된 고민 편지에 손 글씨로 답장을 하는 정서 지원 프로그램이다.
이날 SM과 롯데월드 임직원들은 청소년 및 청년들의 이야기에 깊이 공감하며 정성껏 손편지를 작성해 일상에 따뜻함을 전하는 나눔 활동을 실천했다.
SM은 이번 손편지 봉사 외에도 지역사회 상생, 환경 보호 등 다양한 분야에서 임직원이 직접 참여하는 나눔 활동을 꾸준히 펼쳐오고 있다.
음악을 통해 꿈을 키우는 청소년을 대상으로 한 '스마일 뮤직 페스티벌(SMile Music Festival)'과 베트남 필리핀 등 소외계층 아동들에게 음악 교육을 제공하는 '스마일 포 유(SMile for U)' 캠페인 등을 통해 음악과 문화를 기반으로 한 다양한 사회공헌 활동을 벌이고 있다.
alice09@newspim.com