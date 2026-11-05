안성소방서, 11월 '불조심 강조의 달' 운영…화재예방 활동 강화

AI 핵심 요약beta
- 안성소방서가 5일 11월 한 달간 불조심 강조의 달을 운영했다
- 시민과 함께하는 화재예방 문화 확산과 자율 안전관리를 추진했다
- 현수막·포스터 게시와 캠페인, 매체 홍보를 통해 예방활동을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성소방서가 겨울철 화재 예방을 위해 11월 한 달간 '제79회 불조심 강조의 달'을 운영한다.
5일 소방서에 따르면 '시민과 함께 공감·소통하는 화재예방 환경 조성'을 목표로 화재예방 문화 확산과 자율 안전관리 의식 제고를 위한 다양한 홍보·캠페인을 실시한다.
특히 소방서는 이번 불조심 강조의 달 행사를 통해 시민과 함께하는 화재예방 환경을 조성하고 생활 속 안전문화를 확산하기 위해 마련한다는 계획이다.
이에 따라 안성소방서는 ▲시민 공감형 화재예방 분위기 조성▲다양한 매체를 활용한 화재예방 홍보▲시민 참여형 화재예방 캠페인 등 3대 전략을 추진한다.
이를 위해 공공청사와 학교, 다중이용시설 등에 불조심 현수막과 포스터를 게시하고 소방안전 공모전 수상작 전시, 가정 내 자율 안전점검 캠페인 등을 전개할 예정이다.
또한 언론매체와 사회관계망서비스(SNS), 전광판, 버스정보시스템(BIS) 등을 활용해 화재예방 홍보를 강화하기로 했다.
장진식 안성소방서장은 "다양한 홍보와 캠페인을 통해 시민들이 일상 속에서 화재예방을 실천하고 안전한 지역사회를 만들어 갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.
lsg0025@newspim.com