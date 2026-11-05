안성시, 시립소년소녀합창단 신규 단원 모집…오는 16일부터 접수

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 5일 시립소년소녀합창단 신규 단원 모집을 시작했다
- 모집 대상은 안성 거주 2009~2018년생 어린이와 청소년이다
- 16일부터 23일까지 안성맞춤아트홀에서 응시원서를 접수한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 어린이와 청소년의 음악적 재능 개발과 문화예술 활동 참여 확대를 위해 안성시립소년소녀합창단 신규 단원을 모집에 나선다.
5일 시에 따르면 선발된 단원들은 체계적인 합창 교육과 각종 공연 활동에 참여하게 되며 3년 이상 활동한 학생 단원에게는 활동 지원금이 지급된다.
모집 기간은 오는 16일부터 23일까지이며 대상은 안성시에 거주하는 2009년생부터 2018년생까지의 어린이와 청소년이다.
안성시립소년소녀합창단은 앞서 지난해 제주도에서 열린 세계 청소년 합창축제 및 경연대회에서 3관왕을 차지하며 뛰어난 실력을 인정받고 있다.
입단을 희망하는 어린이와 청소년은 모집 기간 동안 안성맞춤아트홀 문화예술사업소 3층 축제예술팀을 방문해 응시원서를 제출하면 된다.
시 관계자는 "이번 활동을 통해 음악적 역량 향상은 물론 서로 소통하고 협력하는 자세를 배우는 소중한 시간이 될 것"이라며 "어린이와 청소년들이 합창을 통해 함께 성장할 수 있도록 아낌없이 지원해 나가겠다"고 전했다.
lsg0025@newspim.com