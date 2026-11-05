산청군, 청소년 문화축제 '유스페스타' 성황…약 1000명 참석

AI 핵심 요약beta
- 산청군은 5일 실내체육관에서 제3회 산청유스페스타를 개최했다
- 청소년 990여 명이 공연과 진로·체험 프로그램에 참여했다
- 청소년 기획단 12명은 축제 기획·운영과 홍보를 맡았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
문화활동 통해 가능성 발견 지원
[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청의 청소년들이 공연과 체험을 넘어 축제의 새로운 주인공으로 나섰다.
산청군은 5일 산청군 실내체육관에서 '제3회 산청유스페스타'를 개최했다고 밝혔다. 행사에는 중·고등학생과 학교 밖 청소년, 인솔 교사 등 990여 명이 참석했다. 이번 행사는 '청춘을 켜라, 미래를 밝혀라'를 주제로 공연과 진로·체험 프로그램을 운영했다.
산청고와 산청중 학생 12명은 청소년 축제기획단으로 참여했다. 기획단은 운영·기획·촬영·홍보팀으로 나뉘어 행사 준비와 홍보, 영상 제작, 현장 운영을 맡았다. 공연에는 산청지역 청소년 동아리 5팀과 김해·양산·진주 등에서 온 청소년 공연팀 3팀이 참여했다. 밴드와 댄스 등 다양한 무대가 이어졌다.
행사장에는 유관기관과 진로·체험 관련 부스 8곳도 마련됐다. 참가자들은 공연 관람과 함께 진로 탐색 및 체험 활동에 참여했다.
유명현 군수는 "청소년들이 축제 준비부터 운영까지 직접 참여한 점이 의미 있다"며 "청소년들이 문화활동을 통해 가능성을 발견하고 소통할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com