부산교육연구정보원, 'e스포츠 챌린지 매치' 개최

AI 핵심 요약beta
- 부산교육연구정보원은 5일 중·고교 8팀의 e스포츠 대회를 개최한다고 밝혔다.
- 대회는 7일 예선과 14일 결승으로 진행되며 종목은 리그 오브 레전드와 발로란트다.
- 결승은 디지털 체험 페스티벌과 연계하고 공식 유튜브 채널에서 실시간 중계한다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산의 중·고교 대표 8개 팀이 e스포츠 무대 최종 우승을 향한 긴장감 넘치는 여정에 나선다.
부산시교육청교육연구정보원은 오는 7일과 14일 양일간 SW·AI교육거점센터 e스포츠 파크에서 '2026년 하반기 e스포츠 챌린지 매치'를 개최한다고 5일 밝혔다.
이번 대회에는 부산지역 중·고등학교에서 선발된 8개 팀이 참가한다. 7일 예선에 이어 14일 결승을 진행한다. 결승전은 '2026년 하반기 스와이(SWAI) 디지털 체험 페스티벌'과 연계한다.
대회 종목은 중등부 '리그 오브 레전드'와 고등부 '발로란트'다. 각 팀은 5명으로 구성하며 예선은 단판 토너먼트로 치른다. 결승에서는 3전 2선승제 방식으로 우승팀을 가린다.
교육연구정보원은 학생들이 e스포츠를 통해 역할을 나누고 공동 전략을 세우며 경기 과정에서 팀 단위 문제 해결과 디지털 환경에서의 협업 경험도 제공한다.
모든 경기는 센터 공식 유튜브 채널을 통해 실시간 중계한다. 참가 학생 전원에게 기념품을 제공하며 우승팀에는 별도 부상을 수여할 예정이다.
ndh4000@newspim.com