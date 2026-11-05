해남~인천공항 직행버스 '순항'…한 달 215명 이용

AI 핵심 요약beta
- 해남군은 5일 인천공항 직행버스 첫달 이용객 215명을 집계했다
- 해남 출발·도착 이용객은 159명으로 전체의 74%를 차지했다
- 신규 노선은 하루 왕복 1회 운행하며 환승 불편을 해소했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 해남에서 인천국제공항까지 한 번에 이동할 수 있는 직행 고속버스 노선이 운행 한 달 만에 안정적인 이용 실적을 보이며 지역민의 호응을 얻고 있다.
해남군은 지난달 1일 운행을 시작한 해남~영암~인천국제공항 고속버스 노선의 첫 달 이용객이 215명으로 집계됐다고 5일 밝혔다.
이 가운데 해남 출발·도착 이용객은 159명으로 전체의 약 74%를 차지했다. 해남군민 이용객도 하루 평균 5.1명으로 나타나 신규 노선에 대한 지역 내 수요가 실제 이용으로 이어지고 있는 것으로 분석됐다.
해당 노선은 해남에서 영암을 거쳐 인천국제공항 제1·2터미널까지 하루 왕복 1회 운행한다. 그동안 해남 주민들은 인천공항을 이용하려면 목포나 광주 등 인근 지역으로 이동해 공항버스로 갈아타야 했지만 이번 노선 개설로 환승 없이 공항까지 이동할 수 있게 됐다.
특히 해남에서 자정 무렵 출발해 인천공항에 이른 새벽 도착하는 일정으로 해외여행객의 공항 접근성을 높였다. 심야시간대 수도권으로 이동하는 군민들에게도 편리한 교통수단이 될 것으로 기대된다.
군 관계자는 "운행 한 달 만에 해남군민들의 이용 수요가 기대보다 높게 나타나 신규 노선 개설 효과를 확인했다"며 "이용객 추이를 지속적으로 살피고 적극적인 홍보를 통해 대중교통 이용 편의를 높이겠다"고 말했다.
Khyeon0424@newspim.com