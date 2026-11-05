부산교육청, AI·데이터 아카데미 개최…AI 기반 행정업무 개선

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 4일 직원 대상 AI·데이터 아카데미를 개최했다.
- 손영화 주무관이 바이브 코딩과 공공업무 적용 사례를 소개했다.
- AI로 반복 행정업무를 줄이고 업무 효율을 높이는 방법을 공유했다.
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업무 효율성 향상 반복업무 감소
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 직원들의 인공지능(AI) 활용한 교육행정 업무 개선에 나섰다.
시교육청은 전날 별관 국제회의실에서 희망 직원들을 대상으로 '2026년 하반기 AI·데이터 아카데미'를 개최했다고 5일 밝혔다.
강의에는 금정구 서2동 행정복지센터 손영화 주무관이 나서 '연애담당관 앱 개발 주무관의 AI 시대 업무혁신 이야기'를 주제로 강연했다.
손 주무관은 직접 개발한 프로그램과 업무 활용 사례를 소개한 뒤 바이브 코딩의 개념과 공공업무 적용 방법을 설명했다. 바이브 코딩은 원하는 기능을 일상 언어로 설명하면 생성형 인공지능이 코드를 작성하도록 하는 방식이다.
전문적인 코딩 지식이 없어도 AI를 활용해 업무에 필요한 자동화 프로그램을 만들 수 있는 방법을 제시했다. 반복적인 행정업무를 줄이고 업무 처리 효율을 높이는 실무 사례도 공유했다.
시교육청은 직원들이 AI 활용 방안을 익히고 교육행정 현장에서 반복 업무를 개선하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
ndh4000@newspim.com