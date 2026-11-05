부산교육청, 전국 최초 '스쿨 AI 리빙랩 부트캠프' 운영…"교사 현장 문제 해결"

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청은 5일 교사 40명 대상 AI 부트캠프를 연다고 밝혔다
- 교사들은 6일부터 교실 문제를 발굴해 AI 해결책을 제작·적용한다
- 시교육청은 2027년 AI 도우미 개발과 우수 사례 확산에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2027년 AI 도우미 개발 계획 확산
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 교사가 교실 현장의 문제를 인공지능(AI)을 활용해 해결책을 모색하는 현장 밀착형 교육에 나선다.
시교육청은 전국 최초로 오는 6일부터 온라인과 국립부경대학교, 부산교육대학교에서 선도단 교사 40명을 대상으로 '2026년 스쿨 AI 리빙랩 부트캠프'를 운영한다고 5일 밝혔다.
'리빙랩(Living Lab)'은 현장 전문가가 문제를 발굴하고 해결책을 개발한 뒤 적용과 개선을 반복하는 방식이다.
이번 부트캠프는 교사가 학교 현장의 문제를 정의하고 AI 기반 해결책을 만들어 실제 수업과 업무에 적용하는 과정으로 구성됐다.
문제 발견부터 프로토타입 제작, 현장 적용, 환류까지 전 과정을 실습하는 제작 중심 연수이다. 교사를 AI 활용자를 넘어 현장 문제 해결자로 양성하는 데 목적이 있다.
교육은 6일 온라인 사전연수로 7일에는 현장 문제 해결 사례를 공유하고 디자인 싱킹과 리빙랩 실행 방법을 실습한다.
14일에는 교육 현장의 문제를 해결하기 위한 AI 에이전트 워크플로우를 설계하고 교육용 웹앱을 제작해 발표한다.
21일에는 오픈소스 하드웨어 기반 교구를 활용한 실습이 진행된다. 초등 교사는 마이크로비트, 중·고등학교 교사는 ESP32를 활용해 워크플로우를 설계하고 결과물을 공유한다.
시교육청은 2027년 초·중·고 학교급별 AI 도우미 3종을 개발하고 '스쿨 AI 빌드톤' 대회와 성과 공유회를 통해 우수 사례를 학교 현장에 확산할 계획이다.
김석준 교육감은 "교실의 문제를 가장 잘 아는 사람은 교사이고 그 해법도 교사에게서 나온다"며 "이번 부트캠프가 선도단 선생님들이 AI로 현장의 문제를 직접 풀고 그 성과를 모든 학교와 나누는 출발점이 되길 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com