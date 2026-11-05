리센느, '숨바꼭질2' 최종회 마지막 플레이어 출격…13일 극장서도 만난다

AI 핵심 요약beta
- 리센느가 13일 ‘숨바꼭질2’ 마지막 플레이어로 출격한다
- 특별 상영은 예매 2분 만에 900석 전석이 매진됐다
- 최종회는 13일 엠넷플러스와 CGV에서 동시 공개된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 리센느가 엠넷플러스 오리지널 '숨바꼭질2'의 마지막 플레이어로 나선다.
'엠넷플러스' 오리지널 '숨바꼭질2' 관련 콘텐츠는 누적 조회수 1억회를 돌파했다. 회차마다 서로 다른 도시 괴담과 이를 직접 마주한 K-팝 아티스트들의 생생한 반응을 결합해 높은 몰입감을 선사하며 글로벌 팬들의 호응을 이끌어온 가운데, 시즌2의 마지막을 보다 생생하게 함께 즐길 수 있도록 마련한 CGV 특별 상영 역시 예매 오픈과 동시에 뜨거운 반응을 얻고 있다.
오는 13일 오후 6시 엠넷플러스 공개와 동시에 진행되는 이번 특별 상영은 '숨바꼭질2' 특유의 서늘한 괴담과 추격의 긴장감을 대형 스크린과 극장 사운드로 한층 몰입감 있게 즐길 수 있는 자리다. 지난 2일 CGV 용산아이파크몰, 영등포, 강남, 서면 등 4개 극장 약 900석을 대상으로 진행된 1차 티켓 예매는 오픈 약 2분 만에 전석 판매됐다. 뜨거운 성원에 힘입어 CGV 용산아이파크몰, 연남, 왕십리, 강변, 대전터미널, 광주금남로, 대구 등으로 추가 상영관을 확대하며 보다 많은 팬들과 '숨바꼭질2'의 마지막을 함께할 예정이다.
피날레를 장식할 마지막 플레이어로는 리센느 출격한다. 공개된 포스터에는 "조심해, 너의 모든 것 전부 내 거야"라는 의미심장한 문구와 함께 한 편의 잔혹동화를 연상시키는 서늘한 분위기가 담겨 눈길을 끈다. 리센느가 과연 어떤 도시 괴담 속으로 들어가 마지막 4444초를 보내게 될지 궁금증을 높인다.
이에 앞서 6일에는 일곱 번째 플레이어 아일릿의 본편 이후 이야기를 담은 '블랙룸'이 공개된다. 본편과는 또 다른 공포 미션과 멤버들의 반응을 통해 마지막회 공개 전까지 '숨바꼭질2'의 재미를 이어갈 예정이다.
한편, 리센느가 마지막 플레이어로 출격하는 엠넷플러스 오리지널 '숨바꼭질2' 최종회는 오는 13일 오후 6시 엠넷플러스를 통해 공개되며, 같은 시각 전국 CGV 지정 상영관에서도 만나볼 수 있다. 14일 밤 11시 엠넷에서도 방송된다.
moonddo00@newspim.com