[프로야구] LG, '이정후 동료' SF 출신 우완 투수 벡 영입

AI 핵심 요약beta
- LG 트윈스가 5일 외국인 투수 트리스탄 벡과 계약했다
- 벡은 총액 87만8000달러에 입단해 선발진을 강화했다
- LG는 톨허스트와 카라스코 중 교체 선수를 검토 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 올 시즌 준플레이오프에서 탈락한 프로야구 LG 트윈스가 빠르게 외국인 투수 교체를 단행했다. LG 구단은 5일 미국 출신 우완 선발 투수 트리스탄 벡(30)과 총액 87만 8000달러(계약금 30만 달러, 연봉 57만 8000달러)에 입단 계약을 체결했다고 발표했다.
1996년생으로 신장 193㎝, 체중 90㎏의 우수한 체격조건을 갖춘 벡은 2018년 애틀랜타 브레이브스에 지명된 후 2023년 샌프란시스코 자이언츠에서 빅리그에 데뷔했다.
이정후와 함께 샌프란시스코에서 활약한 벡은 메이저리그 통산 4시즌 85경기(선발 5경기)에 등판해 176.2이닝을 던져 5승 3패 평균자책점 4.08을 기록했다. 올 시즌에도 빅리그 14경기에 나와 19이닝을 소화하며 1승 평균자책점 5.21의 성적을 올렸다. 마이너리그 통산 성적은 115경기(선발 62경기) 345⅓이닝 23승 23패 평균자책점 4.82다.
벡은 시속 150㎞를 상회하는 강력한 직구와 결정구인 스위퍼, 슬라이더, 커브, 체인지업 등 다채로운 구종을 구사한다. LG 구단은 "정상급 구위의 빠른 공과 스위퍼를 바탕으로 타자 유형을 가리지 않고 효과적인 승부를 펼칠 수 있다. 선발과 구원을 두루 거친 경험이 있어 KBO리그 적응도 순조로울 것"이라고 설명했다.
벡은 "LG에 합류하게 돼 영광이다. LG 팬들이 전 세계에서 가장 열정적이라는 소문을 들었는데 그 응원을 받으며 뛰는 기분을 빨리 느끼고 싶다"며 "최대한 많은 이닝을 소화하며 팀이 최고의 성적을 내는 데 기여하겠다"고 소감을 전했다.
LG는 앤더스 톨허스트와 카를로스 카라스코 중 어떤 선수를 교체할지는 아직 결정하지 않았다고 밝혔다.
psoq1337@newspim.com