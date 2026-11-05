전남광주소방, 거동 불편 수험생 수능일 119 이송 지원

AI 핵심 요약beta
- 전남광주소방본부가 5일 거동 불편 수험생 이송을 지원했다
- 광주권 수험생은 18일까지 예약해 시험장과 귀가 지원을 받는다
- 소방본부는 19일 모든 시험장에 구급대원을 배치한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주소방본부가 거동이 불편한 수능 수험생에게 '119 이송 지원 서비스'를 지원한다고 5일 밝혔다.
'119 이송 지원 서비스'는 대중교통 이용이 어려운 광주권역 수험생을 대상으로 한다. 사전 예약을 거쳐 시험 당일(11월 19일) 자택에서 시험장까지 119구급차로 안전하게 이송하고 시험 종료 후 귀가까지 지원하는 맞춤형 서비스다.
서비스 이용을 희망하는 수험생이나 보호자는 시험 전날인 18일까지 가까운 소방서(광주권역에 한함)로 전화 예약하면 된다.
원활한 이송 지원을 위해 예약 때 수험생의 거동 상태와 이송이 필요한 시험장학교 등을 미리 알려야 한다.
이와 함께 수능시험 당일 시험장 내에서 발생할 수 있는 응급환자나 화재 등 각종 안전사고에 신속하게 대응할 수 있도록 모든 시험장에 전문자격을 갖춘 구급대원을 배치할 계획이다.
대원들은 응급환자 발생 때 신속한 응급처치와 이송 지원 등 수험생의 안전을 철저히 확보할 방침이다.
이오숙 소방본부장은 "수험생들이 그동안 갈고닦은 실력을 온전히 발휘할 수 있도록 시험장 안팎의 안전 확보와 응급상황 대응에 만전을 기하겠다"며 "장애인과 거동이 불편한 수험생들이 이 서비스를 적극 활용해 안전하고 편안하게 시험을 치를 수 있기를 바란다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com