김제시 평생학습한마당 6~7일 시민문화체육공원서 개최

AI 핵심 요약beta
- 김제시가 5일 평생학습도시 지정 20주년 축제를 개최한다고 밝혔다.
- 김제시는 6~7일 129개 기관·단체가 참여하는 평생학습한마당을 연다.
- 행사에서 체험부스와 작품전시, 69개 팀 공연 등 프로그램을 진행한다.
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60개 기관 체험부스·69개 팀 릴레이 공연 등 전 세대 참여형 학습축제 마련
[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시가 평생학습도시 지정 20주년을 맞아 시민들의 배움과 성과를 공유하고 세대가 함께 어울리는 평생학습 축제의 장을 마련한다고 5일 밝혔다.
김제시는 오는 6~7일 시민문화체육공원 잔디광장 일원에서 '제16회 김제시 평생학습한마당'을 개최한다.
김제시는 지난 2006년 평생학습도시로 지정돼 올해 지정 20주년을 맞았다. 이번 행사에는 읍면동 주민자치센터, 평생학습관, 여성회관, 평생교육기관·단체, 학습동아리 등 129개 기관·단체가 참여해 한 해 동안 쌓아온 학습 성과를 선보인다.
배움마당에서는 60개 기관이 참여하는 홍보·체험부스를 통해 AI 캐리커처, 3D펜 캐릭터 키링 만들기, 천연염색, 캘리그라피 등 다양한 체험 프로그램을 제공한다.
평생학습관과 여성회관 수강생 작품전시, 청소년 진로체험 부스도 운영된다.
발표마당에서는 학습동아리와 주민자치센터, 평생학습관·여성회관 수강생, 청소년 동아리 등 69개 팀이 이틀간 야외공연장에서 릴레이 공연을 펼친다.
특히 7일 오후 2시부터는 청소년 어울림마당을 통해 K-POP 댄스, 밴드, 오케스트라 공연 등을 선보인다.
어울림마당에서는 11월 2일부터 30일까지 성인문해 거리시화전이 열리며 디지털 VR·키오스크와 AI 디지털 헬스케어 체험, 금융문해교육, 이동형 학습버스 체험 등 다양한 프로그램이 진행된다.
온가족 어린이놀이터, 농특산물 장터, 수산물 소비 활성화 체험·판매, 생활플리마켓 등 부대행사도 마련된다.
관람객을 위한 참여 이벤트도 진행한다. 행사장 부스를 방문해 도장을 모으는 '학습투어 스탬프 배움카드'와 행사 기간 김제시 사이버학습센터에서 학습을 인증한 선착순 200명에게 학습가방을 증정하는 '오픈-런(OPEN-learn)' 이벤트가 운영된다.
gojongwin@newspim.com