북한, U-17 여자 월드컵 준결승서 일본에 져 3연패 물거품

AI 핵심 요약beta
- 북한 U-17 여자 대표팀은 5일 일본과 준결승에서 승부차기 패배했다
- 북한은 후반 선제골을 넣었지만 종료 직전 자책골을 허용했다
- 북한은 3연패와 통산 5번째 우승 도전이 무산됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 북한 17세 이하(U-17) 여자 축구 대표팀이 국제축구연맹(FIFA) U-17 여자 월드컵 3연패 달성에 실패했다. 북한은 5일(한국시간) 모로코 라바트의 모하메드 6세 풋볼 콤플렉스에서 열린 2026 FIFA U-17 여자 월드컵 준결승에서 일본과 1-1로 비긴 뒤 승부차기에서 1-4로 패했다.
2024년과 2025년 대회를 연속 제패했던 북한은 대회 3연패 및 통산 5번째 정상 등극이 무산됐다. 북한은 통산 4회 우승(2008·2016·2024·2025년)을 기록 중인 이 대회 최다 우승국이다.
전반을 득점 없이 마친 북한은 후반 초반 기선을 잡았다. 후반 7분 리의경이 페널티지역 정면 부근에서 시도한 오른발 슈팅으로 일본의 골망을 가르며 선제골을 뽑아냈다.
이후 북한은 수비진을 구축하고 리드를 유지해 결승 진출을 눈앞에 뒀다. 그러나 경기 종료 직전 통한의 실점이 나왔다. 후반 추가시간 일본의 마지막 총공세를 막아내던 과정에서 수비수 원설경의 몸을 맞은 공이 자기 골대로 들어가면서 자책골이 됐다.
다잡은 승리를 놓친 북한은 결국 연장전 없이 치러진 승부차기에 돌입했다. 북한은 1번 키커 리복림만 득점에 성공했을 뿐 이후 키커들이 잇따라 실축하며 승부차기 스코어 1-4로 고개를 숙였다.
한편, 북한을 꺾고 결승에 오른 일본은 브라질을 3-1로 제압한 나이지리아와 오는 8일 우승 트로피를 놓고 다툰다. 일본은 2014년 이후 통산 두 번째 대회 우승에 도전한다.
psoq1337@newspim.com