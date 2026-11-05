쿠팡플레이, 크런치롤 애니메이션 라인업 확대…'체인소 맨'·'귀멸의 칼날' 만난다

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡플레이는 5일 크런치롤과 손잡고 애니메이션 라인업을 강화했다
- 크런치롤 패스로 체인소 맨과 귀멸의 칼날 등을 제공한다
- 양사는 콘텐츠와 스트리밍 서비스를 결합해 이용자 선택권을 넓힌다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 쿠팡플레이가 글로벌 애니메이션 스트리밍 플랫폼 크런치롤과 손잡고 애니메이션 콘텐츠 라인업을 강화한다.
이번 파트너십을 통해 쿠팡플레이 고객들은 크런치롤의 인기작과 최신 화제작들을 감상할 수 있게 됐다. 극장가와 글로벌 시장을 뒤흔든 흥행작들이 대거 합류해 국내 애니메이션 팬들의 선택권을 넓힌다.
특히 국내외에서 신드롬을 일으킨 '극장판 체인소 맨: 레제편'과 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 제1장' 등이 눈에 띈다. '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 제1장'은 국내 개봉 일본 영화 역대 최고 흥행 기록을 세운 작품이다.
이와 함께 요리사들의 치열한 승부를 그린 '철냄비 짱!', 귀신을 무서워하는 주인공이 유령과 괴이한 존재들의 세계에 휘말리는 초자연 코미디 애니메이션 '렛츠고 괴기조', 게임 속에서 특별한 능력을 얻게 된 게이머의 이야기를 그린 액션 판타지 애니메이션 '템빨 ~아이템의 힘~'도 포함됐다.
쿠팡플레이는 기존 오리지널 콘텐츠, 스포츠 생중계, 영화, 드라마에 이어 애니메이션 라인업을 강화하고, 크런치롤은 국내 시청자와의 접점을 확대한다. 양사는 크런치롤의 애니메이션 콘텐츠와 쿠팡플레이의 스트리밍 서비스를 결합해 국내 이용자들이 다양한 애니메이션을 보다 편리하게 접하고 즐길 수 있도록 한다는 계획이다.
악샤트 사후 크런치롤 아시아·중동·북아프리카 총괄은 "최근 애니메이션 팬들은 플랫폼과 콘텐츠 형태, 커뮤니티 활동 등 그 어느 때보다 다양한 방식으로 애니메이션을 접하고 즐기고 있다"며 "크런치롤은 팬들이 일상에서 만들어 놓은 접점에서 애니메이션을 자연스럽게 즐길 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있다"고 말했다. 이어 "쿠팡플레이와의 협력을 통해 한국 시청자들의 콘텐츠 이용 방식에 발맞추는 동시에 애니메이션을 접할 기회를 더욱 넓혀 나갈 것"이라고 밝혔다.
쿠팡플레이 관계자는 "글로벌 팬덤을 보유한 크런치롤의 애니메이션을 쿠팡플레이 고객들에게 선보일 수 있게 되어 기쁘다"며 "국내 애니메이션 팬들의 높은 기대에 부응하는 스트리밍 퀄리티와 화제작을 선보이겠다"고 밝혔다.
moonddo00@newspim.com