'죽음 부른 니킥' GK 오워노 "인생 가장 힘든 나날" 첫 심경 토로

AI 핵심 요약beta
- 오워노는 5일 경기 중 숨진 데 미겔에게 첫 성명을 냈다
- 오워노는 사고를 애도하며 조사 과정에 응하겠다고 밝혔다
- 스페인 경찰은 과실치사 검토와 경기 영상 분석에 착수했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 경기 도중 상대 공격수를 숨지게 하는 비극적인 사고에 연루된 FC 안도라의 골키퍼 헤수스 오워노(25)가 마침내 입을 열었다.
오워노는 5일(한국시간) 소속팀 안도라 구단의 소셜미디어 공식 채널을 통해 "지금은 내 인생에서 가장 힘든 나날이다. 어떤 말을 해야 할지 모르겠고 무슨 일이 일어났는지 받아들이기도 너무 어렵다"며 "헤수스 데 미겔을 잃은 고통이 너무나 크다. 고인과 유가족, 그리고 그를 사랑했던 모든 분께 마음을 전한다"고 첫 성명을 발표했다.
사고는 지난 2일 열린 스페인 라리가 2(2부리그) CD 테네리페와 FC 안도라의 경기도중 발생했다. 후반 추가시간 오워노는 롱패스를 걷어내기 위해 골문을 비우고 달려 나왔고 볼을 향해 쇄도하던 테네리페 공격수 데 미겔과 공중에서 강하게 부딪쳤다. 이 과정에서 오워노의 무릎이 데 미겔의 가슴과 안면을 직격했다.
데 미겔은 충격으로 의식을 잃고 쓰러졌다. 구급차로 병원에 이송돼 심폐소생술 끝에 심장 박동을 회복했으나 신경계 상태가 악화되면서 3일 오전 끝내 숨졌다. 향년 30세. 충돌 직후 옐로카드 없이 즉시 레드카드를 받고 퇴장당했던 오워노는 온라인상에서 팬들의 빗발치는 비난과 살해 협박에 시달리다 결국 개인 소셜미디어 계정을 비활성화했다. 성이 같다는 이유로 무관한 3부리그 골키퍼가 대신 인종차별 폭언을 듣는 소동까지 빚어졌다.
오워노는 성명에서 "앞으로 답해야 할 질문이 많다는 것을 알고 있다. 어떤 일이 닥치더라도 최대한 존중하는 자세로 마주하겠다"라며 법적·행정적 조사 과정을 회피하지 않겠다는 뜻을 분명히 밝혔다. 이어 "지금은 솔직히 고인과 우리가 겪고 있는 고통 외에는 아무것도 생각할 수 없다. 데 미겔, 부디 편히 쉬길 바란다"고 애도했다.
안도라 동료 라우타로 스파츠 등 선수진과 지인들은 "오워노는 누군가를 고의로 다치게 할 사람이 결코 아니며 불행한 사고였다"고 감싸 안았으나 파장은 법적 수사로 이어지고 있다. 현지 경찰은 과실치사 혐의 적용 여부를 검토하기 위해 경기 영상 분석과 현장 의료진 진술 확보에 착수했다. 스페인 스포츠 조사위원회 역시 오워노에 대해 최소 12경기 출전 정지 등 중징계를 내릴 것으로 보인다.
psoq1337@newspim.com