국민체육진흥공단·한국관광공사 '오늘은 자크닉' 연계 사회공헌 기부금 전달

AI 핵심 요약beta
- 경륜경정총괄본부는 4일 한국관광공사와 기부금 전달식을 개최했다
- 총괄본부는 이동 약자의 여행 기회 확대에 3000만 원을 기부했다
- 기부금은 장애가정 맞춤형 스포츠·레저 여행 프로그램에 쓰인다
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원주가톨릭종합사회복지관·광명장애인종합복지관과 맞춤형 여행 프로그램 추진
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 지난 4일 광명장애인종합복지관에서 한국관광공사와 함께 대국민 자전거 여행 활성화 캠페인 '오늘은 자크닉' 연계 사회공헌 기부금 전달식을 개최했다고 5일 밝혔다.
총괄본부에 따르면 이번 행사는 자전거 여행 활성화 캠페인과 사회공헌사업을 결합해 이동 약자의 스포츠·레저 여행 기회를 확대하고 친환경 여행 실천을 나눔으로 이끌어내기 위해 마련됐다.
'오늘은 자크닉'은 참가자들의 자전거 누적 주행거리를 기부와 연계하는 친환경 여행 캠페인이다. 경륜경정총괄본부는 캠페인을 통해 조성된 매칭 기부금 3000만 원을 지원하며 한국관광공사는 지역 관광자원과 연계한 여행 프로그램 기획·운영을 총괄한다.
전달받은 기부금은 원주가톨릭종합사회복지관과 광명장애인종합복지관을 통해 장애가정 등 이동 약자 대상 맞춤형 여행 프로그램 운영에 쓰일 예정이다.
경륜경정총괄본부 관계자는 "국민의 자전거 여행 참여가 이웃을 위한 나눔으로 이어진 뜻깊은 사업인 만큼 앞으로도 스포츠를 통한 사회적 가치 실현에 적극 나서겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com