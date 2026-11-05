밴드 혁오, 11월 25일 컴백…6년 만에 새 정규 '33' 발매

AI 핵심 요약beta
- 혁오가 5일 6년 만의 정규앨범 ‘33’ 발매를 발표했다
- 새 앨범은 25일 오후 6시 음원 사이트에서 공개된다
- 안민정 작가가 앨범의 깊은 서사를 시각적으로 표현했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 밴드 혁오가 6년 만에 정규앨범 '33'으로 컴백한다.
5일 소속사 두루두루컴퍼니에 따르면 혁오가 오는 11월 25일 새 정규 '33'을 발표한다.
앨범명 '33'은 그간 '20', '22', '23', '24: 하우 투 파인트 트루 러브 앤드 해피니스(How to find true love and happiness)'로 이어진 혁오 고유의 숫자 타이틀 체계를 이어간다.
함께 공개된 앨범 아트워크 역시 이목을 집중시킨다. 2025년 한국인 최연소로 뉴욕 현대미술관(MoMA) 영구 소장 작가로 선정된 안민정 작가는 앞선 세 개의 싱글 '갓스피드(Godspeed!), 'KoK', '지는 날'에 이어 이번 정규 앨범의 아트워크 작업을 맡았다.
싱글 아트워크에 개별 곡의 핵심 이미지를 직관적으로 담아냈던 것과 달리, 이번 정규 앨범의 아트워크는 비할 수 없이 밀도 높은 선과 색으로 구성되어 마치 오랜 앨범 작업의 역사가 응축된 듯한 인상을 준다.
특히 오혁과의 심도 깊은 인터뷰를 바탕으로 혁오의 음악 세계를 시각적으로 정밀하게 치환하며, 정규 앨범 '33'이 품고 있는 깊이 있는 서사와 세계관을 감각적인 비주얼로 완성해냈다.
혁오의 정규 앨범 '33'은 오는 11월 25일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정식 발매된다.
alice09@newspim.com