부산시, 소상공인 에너지바우처 사용처 확대…수도·택시요금 등

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 5일 소상공인 에너지바우처 신청·사용 기간을 연장했다
- 수도요금·택시요금과 전기차 충전요금까지 사용처를 확대했다
- 연매출 3억원 이하 소상공인에게 1인당 20만원을 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
디지털 취약계층 지원 민원센터 운영
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 소상공인 에너지바우처 이용 편의를 도모하기 위해 수도요금과 전기차 충전요금, 택시요금까지 사용처를 확대한다. 신청과 사용 기간도 연장해 지원금 이용 기회를 넓힌다는 계획이다.
시는 에너지바우처 신청 기간을 당초 6일에서 12월 15일까지로 연장한다고 밝혔다. 사용 기간은 올해 12월 31일에서 2027년 6월 30일까지로 늘어난다.
기존에는 전기요금과 휘발유·경유·LPG 등 차량 연료비에만 사용할 수 있었지만 앞으로는 수도요금과 택시요금에도 쓸 수 있다. 전기차 충전요금은 나이스차저 충전소에서 결제할 수 있도록 사용처에 포함한다.
시는 나이스차저와 협약을 맺고 오는 9일부터 전기차 충전요금 결제를 지원할 계획이다.
지원 대상은 부산에 사업장을 둔 연매출 3억 원 이하 소상공인이다. 시는 25만명을 대상으로 1인당 20만 원을 동백전 정책지원금으로 지급한다.
신청은 동백전 앱에서 할 수 있다. 공공 마이데이터를 활용해 별도 증빙서류 제출을 줄였으며 디지털 취약계층을 위한 민원센터도 운영한다. 신청 후 수일 안에 지원금이 지급되지만, 민원센터를 통한 신청자는 별도 확인 절차를 거친다.
시는 지난 9월 28일부터 지원금을 지급하고 있다. 아직 신청하지 않은 대상자는 12월 15일까지 신청해야 한다.
ndh4000@newspim.com