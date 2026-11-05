한국관광공사·국민체육진흥공단, 이동 약자·소외계층 여행 위한 기부금 전달

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사는 4일 공단과 여행 소외계층 지원 기부금을 전달했다
- 공단은 자전거 주행거리 연계 캠페인으로 3000만원을 마련했다
- 공사는 장애인 가정 대상 열린관광지 여행 프로그램을 운영한다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사는 4일, 광명장애인종합복지관에서 서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 공단) 경륜경정총괄본부와 함께 여행 소외계층의 국내여행을 지원하기 위한 기부금 전달식을 개최했다.
이번 전달식은 대국민 자전거 여행 활성화 캠페인과 사회공헌사업을 연계해 장애인 가정 등 이동 약자의 스포츠·레저여행 기회를 제공하고, 지역사회 나눔을 실천하기 위해 마련됐다. 이날 전달식에는 공사, 공단을 비롯해 원주가톨릭종합사회복지관, 광명장애인종합복지관 관계자들이 참석했다.
기부금은 공사가 추진한 대국민 자전거 여행 활성화 캠페인 '오늘은 자크닉(자전거+피크닉)'과 연계해 조성됐다. 공단 경륜경정총괄본부는 해당 캠페인 참가자들의 자전거 누적 주행거리에 따라 1km당 1만 원을 기부하는 방식으로 총 3천만 원을 마련했다. 공사는 기부금을 활용해 춘천 킹카누, 김유정 레일바이크 등 열린관광지를 연계한 국내여행 프로그램의 기획 및 운영을 총괄한다. 기부금을 전달받은 원주카톨릭종합사회복지관은 광명장애인종합복지관과 함께 참가자를 선정하고 프로그램 운영할 예정이다.
공사 김경주 ESG경영실장은 "관광과 체육 분야의 전문성을 결합해 국민의 자전거 여행 참여를 이동 약자의 여행 기회로 연결했다는 점에서 의미가 있다"라며 "앞으로도 각 기관이 보유한 자원을 적극 활용해 사회적 가치를 창출하는 협력 사업을 확대해 나가겠다"라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com