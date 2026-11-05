박윤호, '대리수능'서 순수함 뒤 감춘 혼란…세 친구의 위험한 딜 예고

AI 핵심 요약beta
- 박윤호가 5일 티빙 ‘대리수능’에서 순수한 주희동을 연기했다
- 주희동은 친구를 향한 신뢰가 의심과 불안으로 변했다
- ‘대리수능’은 23일 공개되는 범죄 스릴러다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박윤호가 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'에서 순수한 소년의 위태로운 변화를 그린다.
오는 23일 공개되는 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능' 측은 5일, 동경과 의심을 오가는 극과 극의 감정 변화로 시선을 사로잡는 주희동(박윤호)의 캐릭터 스틸을 공개했다.
'대리수능'은 인생이 걸린 단 하루, 각자의 결핍과 욕망이 충돌하며 돌이킬 수 없는 범죄로 치닫는 통제 불능 범죄 스릴러다. 수능을 무사히 마쳐야만 남들보다 뒤처지지 않는 냉정한 시험대에 선 아이들. 배신과 트릭이 얽히는 전개 속, 위험한 딜레마에 내몰린 세 인물의 치열한 두뇌 싸움과 심리전이 차원이 다른 몰입감을 선사한다.
그런 가운데 공개된 사진 속 주희동의 감정 변화가 호기심을 자극한다. 먼저 강건태(차강윤) 앞에서 무장 해제된 주희동의 해맑은 미소에 절친을 향한 무한한 애정과 신뢰가 녹아있다. '전교 1등' 강건태는 지극히 평범한 주희동에게 자부심이자 결핍을 채워주는 특별한 존재다.
천진난만함을 지운 주희동의 낯선 얼굴은 그에게 찾아온 심상치 않은 변화를 짐작게 한다. 강건태의 달라진 태도에 주희동의 마음에도 알 수 없는 불안이 싹튼다고. 무슨 이야기를 들은 것인지 한껏 굳은 얼굴에는 당혹감과 혼란이 역력하다. 멱살이 잡힌 채 누군가를 쏘아보는 눈빛 역시 매섭다. 강건태와 남재엽(배현성) 그리고 주희동이 어떤 사건에 휘말리게 될지, 세 친구의 인생을 뒤집을 '딜'이 무엇일지 궁금해진다.
박윤호는 동경과 질투, 믿음과 의심을 넘나드는 섬세한 감정 연기로 '주희동'의 복잡한 내면을 그려낼 전망이다. 박윤호는 "대본을 처음 읽었을 때 앉은 자리에서 순식간에 다 읽었던 기억이 있다. 읽는 내내 이야기에 푹 빠져있었고, 다 읽었을 땐 꼭 이 작품에 함께하고 싶다는 생각이 들었다"라며 작품을 향한 애정을 드러냈다.
이어 "희동이는 솔직하고 순수한, 지극히 평범한 그 나이대의 학생이다. 건태와 재엽이가 비교적 현실적이고 냉정하게 상황을 바라보는 친구들이라면, 희동이는 아직 어린 마음에 주변의 영향을 많이 받게 된다. 그런 면에서 어린 시절 누구나 한 번쯤 겪었을 법한 마음을 지닌 인물"이라고 설명했다. 또 "감정을 숨기지 못하는 것이 희동이의 매력이라고 생각했고, 이를 행동이나 표현에 솔직하게 드러나도록 신경 썼다"라며 연기 주안점을 밝혀 기대감을 높였다.
한편, 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'은 23일 티빙에서 단독 공개된다.
moonddo00@newspim.com