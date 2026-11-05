최고 미식 관광지는 '부산'…2년 연속 동남아여행 미디어 트립질라 선정

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 5일 트립질라 어워즈에서 미식 관광지로 선정됐다
- 신선한 해산물과 돼지국밥 등 지역 음식문화가 높이 평가됐다
- 부산시는 2년 연속 수상하며 미식 관광 기반을 강화한다고 밝혔다
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고급 외식 콘텐츠와 관광자원 연계 계획
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산이 해산물부터 돼지국밥 한 그릇, 달콤한 씨앗호떡까지 동남아 여행객들의 입맛을 사로잡으며 최고의 미식 관광지로 선정됐다.
부산시는 동남아시아 여행 미디어 트립질라 주관 '2026 트립질라 엑설런스 어워즈'에서 부산이 '최고의 미식 관광 목적지' 부문 단독 수상자로 선정됐다고 5일 밝혔다. 지난해 도시 관광 분야에 이어 2년 연속 수상이다.
트립질라는 부산의 해양도시 특성과 지역 음식문화를 주요 선정 이유로 꼽았다. 신선한 해산물과 돼지국밥, 밀면, 씨앗호떡 등 부산을 대표하는 먹거리가 평가 대상에 포함됐다.
트립질라는 싱가포르와 말레이시아, 필리핀, 인도네시아 등 동남아시아 주요 시장을 대상으로 여행 정보와 관광 콘텐츠를 제공하는 디지털 미디어다. 월간 도달 규모는 2000만 명 이상으로 알려졌다.
시는 지난해 '최고의 도시 관광 목적지'에 선정된 데 이어 올해 미식 관광 분야에서도 수상하면서 관광 콘텐츠의 범위를 넓혔다. 수상 소식과 부산 음식 관련 콘텐츠는 트립질라 누리집과 사회관계망서비스를 통해 소개될 예정이다.
전재수 시장은 "도시 관광에 이어 미식 관광에서도 부산의 경쟁력을 인정받았다"며 "지역 음식문화와 고급 외식 콘텐츠를 관광자원과 연계해 미식 관광도시의 기반을 강화하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com