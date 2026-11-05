브브걸 은지, 린브랜딩과 전속계약…방송∙커머스까지 스펙트럼 확장

AI 핵심 요약beta
- 은지는 5일 린브랜딩과 전속계약을 체결했다
- 은지는 브브걸 활동과 함께 방송·콘텐츠 영역을 확장한다
- 은지는 커머스와 라이프스타일 콘텐츠에도 도전한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 브브걸 은지가 린브랜딩과 새출발에 나선다.
린브랜딩은 5일 "은지는 뛰어난 실력과 다채로운 매력을 겸비한 아티스트로, 음악은 물론 다양한 분야에서 무한한 가능성을 지니고 있다"라며 "은지가 그동안 쌓아온 경험과 역량을 바탕으로 더욱 폭넓은 활동을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.
은지는 지난 2016년 그룹 브레이브걸스로 데뷔한 이후 탄탄한 실력과 밝고 건강한 에너지를 바탕으로 꾸준한 사랑을 받아왔다. 특히 2021년 '롤린' 역주행 신드롬을 통해 대중적인 인지도를 쌓았으며, 다수의 히트곡으로 활약하며 존재감을 입증했다.
또한 특유의 친근하고 솔직한 매력으로 음악 활동뿐 아니라 다양한 방송과 콘텐츠에서도 활약하며 대중과 소통해 왔다.
은지는 이번 린브랜딩과의 전속계약을 계기로 음악과 방송을 넘어 파워 크리에이터로서 새로운 도약에 나선다. 브브걸 멤버로서 그룹 활동을 활발히 이어가는 동시에, 개인 활동에도 더욱 박차를 가할 예정이다.
특히 방송 활동은 물론 커머스와 라이프스타일 콘텐츠 등 새로운 영역에도 도전하며 활동 스펙트럼을 한층 넓히겠다는 각오다.
이 가운데 린브랜딩은 콘텐츠 제작과 커머스 사업 등을 전개해 온 노하우를 바탕으로 은지의 새로운 도약을 적극 지원할 계획이다. 은지가 지닌 대중적 인지도와 친근한 매력에 린브랜딩의 기획 및 비즈니스 역량을 더해 다양한 분야에서 차별화된 시너지를 창출할 것으로 기대된다.
린브랜딩은 걸그룹 키라스, 아나운서 최은경, 라붐 출신 해인, 방송인 김빈우, 요리연구가 홍신애 등 다양한 지식재산권(IP)을 기반으로 국내외 시장에서 사업을 전개하고 있는 종합 엔터테인먼트 기업이다.
체계적인 아티스트 매니지먼트는 물론 글로벌 파트너십과 콘텐츠 제작, 커머스까지 사업 영역을 확장하며 경쟁력 있는 엔터테인먼트 비즈니스 모델을 구축해 나가고 있다.
린브랜딩과 손잡고 새로운 도약을 예고한 은지는 앞으로 다양한 방송 및 콘텐츠를 통해 대중과의 접점을 넓히며 활발한 활동을 이어갈 예정이다.
alice09@newspim.com