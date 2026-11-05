창원시, 마산가고파국화축제서 올 첫선 '해상 낙화놀이' 인기

AI 핵심 요약beta
- 창원시는 4일 마산 앞바다에서 해상 낙화놀이를 선보였다
- 낙화봉 1500개 불씨가 밤바다를 밝히며 시민 눈길을 사로잡았다
- 시는 안전요원 600여명을 배치해 행사장 질서와 안전을 관리했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
안전관리 600여 명 배치 및 통제
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 국화축제의 밤, 마산 바다가 낙화봉 불빛으로 물들면서 시민들의 눈길을 사로잡았다.
창원시는 지난 4일 3·15해양누리공원에서 제26회 마산가고파국화축제 특별행사로 올해 처음으로 해상 낙화놀이를 선보였다고 5일 밝혔다.
해상 낙화놀이는 숯가루를 한지로 감싼 낙화봉을 바다 위 줄에 매달아 불을 붙이는 방식으로 진행됐다. 낙화봉 1500개에서 불씨가 떨어지며 공원 앞바다를 밝혔다.
행사는 오후 6시 식전 공연에 이어 시민들과 함께한 점화 카운트다운으로 시작됐다. 약 1시간 동안 목관 5중주 연주가 이어졌고, 관람객들은 해안 산책로에서 낙화 장면을 지켜봤다.
시는 행사장 안전관리를 위해 시 공무원 223명을 포함해 경찰·해경·소방 등 600여 명을 배치했다. 보도교를 통제하고 안전선을 설치해 관람객과 낙화봉 사이 거리를 확보했다.
경찰은 출입 통제와 질서 유지를 맡았으며 창원해양경찰서는 연안구조정, 마산소방서는 구급차를 현장에 배치했다. 인파 집중에 따른 통신 장애에 대비해 이동통신 3사와 협의해 이동기지국도 설치했다.
강기윤 시장은 "남은 축제 기간에도 관람객들이 안전하게 행사를 즐길 수 있도록 현장 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.
제26회 마산가고파국화축제는 8일까지 열린다. 7일에는 국화 분장대회가 진행될 예정이다.
news2349@newspim.com