창원시, 맞춤형 진로·진학 콘서트 성황…만족도 '짱'

AI 핵심 요약beta
- 창원시는 5일 진로진학 콘서트에 350명이 참석했다고 밝혔다
- 전문가는 고교학점제와 2028학년도 대입 대응 전략을 설명했다
- 참석자 96%가 만족했으며 시는 맞춤형 지원사업을 이어가기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
참석자 98% 긍정 평가, 지원 지속 의사 확인
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가고교학점제와 2028학년도 대학입시 개편을 앞두고 실시한 진로진학설명회가 호응을 얻고 있다.
시는 최근 시청 시민홀에서 열린 '2026 창원 맞춤형 진로·진학 콘서트'에는 사전 신청과 현장 접수가 이어지며 준비된 350석이 모두 채워졌다고 5일 밝혔다.
고등학교 입학을 앞둔 중학생과 학부모가 참석한 가운데 변화하는 입시 환경에 맞춘 진학 정보를 공유했다.
강연은 입시·진학 전문가인 윤여정 유니브클래스 대표 컨설턴트가 맡았다. 윤 컨설턴트는 고교학점제 도입에 따른 교육과정 변화와 2028학년도 대입 개편안 대응 전략을 설명했다.
전국적 일반론에 그치지 않고 창원 지역의 교육 여건을 전제로 고등학교 선택과 진학 후 학습 방향을 제시했다. 참석자들은 자녀의 성적과 성향에 따른 고교 선택 기준과 단계별 준비 방향을 확인할 수 있었다.
행사 종료 후 실시한 설문조사에서 응답자의 96%가 프로그램에 만족한다고 답했다. '강의가 대입 제도 변화와 고입 전략을 이해하는 데 도움이 됐다'는 응답은 98%를 기록했다.
시는 이번 행사에서 수렴한 의견을 반영해 내년에도 지역 학생 대상 맞춤형 진로·진학 지원사업을 추진할 방침이다.
강기윤 시장은 "학생과 학부모의 교육 열의를 확인할 수 있었다"며 "대입 전략과 자녀 교육 방법을 함께 다루는 프로그램을 꾸준히 마련하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com