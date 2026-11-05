콘진원, 국내 최초 AI 업무 지원 프로그램 '코카위즈' 개발

AI 핵심 요약beta
- 콘진원 감사실은 5일 공공계약 AI 지원 프로그램을 운영했다
- 코카위즈는 계약 절차와 규정, 일정 등을 자동 안내했다
- 입력 정보 보안을 강화하고 타 기관 활용을 위해 고도화 중이다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 한국콘텐츠진흥원 감사실은 자체 개발한 인공지능(AI) 업무 지원 프로그램 '코카위즈(KOCCAWiz)'의 첫 번째인 '공공계약' 분야를 운영하고 있다고 5일 밝혔다.
'코카위즈'는 한국콘텐츠진흥원의 영문 약칭 코카(KOCCA)와 마법사를 뜻하는 위저드(Wizard)를 합친 말로, AI를 활용해 직원 곁에서 복잡한 업무를 해결해 주는 업무 조력자라는 의미를 가지고 있다. 사후 지적보다 사전 예방에 무게를 둔 새로운 감사 혁신 사례로, 향후 다른 업무 분야도 탑재할 계획이다.
계약 대상, 예산, 계약기간 등 기본 조건을 입력하면 계약방법과 절차, 결재선, 관련 규정, 일정을 자동으로 안내하고, 단계별 유의 사항과 공개된 과거 감사 지적 사례를 함께 보여줘 업무상 오류를 사전에 점검할 수 있다.
대화형 질의응답 기능도 갖췄다. 사용자가 계약업무와 관련된 질문을 입력하면 해당 계약 조건과 관련 법령·규정을 바탕으로 답변과 근거 조문을 제시한다.
본 프로그램은 감사실이 생성형 AI의 도움을 받아 외부 용역 없이 직접 개발했다. 국가법령정보센터와 공공기관 경영정보 공개시스템(ALIO) 등에 공개된 법령·규정만을 활용했으며, 입력한 정보가 외부로 전송되지 않도록 보안에도 만전을 기했다.
특히 공공기관 감사부서가 국내 최초로 감사 관점에서 개발한 공공계약 업무 지원 프로그램으로 감사 지적이 될 수 있는 사안들을 미리 알려준다는 점에서 차별화되며, 현재 정부부처·타 공공기관·지자체·지원기업도 활용할 수 있도록 고도화 중이다.
한승훈 콘진원 상임감사는 "계약 법령과 절차에 대한 이해를 높여 업무 위험도를 낮추는 등 내부통제를 강화하고자 개발했다"라며 "콘진원이 K콘텐츠뿐만 아니라 AI를 활용한 업무 분야에서도 최고의 공공기관으로 거듭날 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.
alice09@newspim.com