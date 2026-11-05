[KS2] 팀 구한 삼성 배찬승, 데뷔 첫 PS 세이브까지

AI 핵심 요약beta
- 배찬승은 4일 한국시리즈 2차전서 연장 세이브를 기록했다.
- 배찬승은 포스트시즌 평균자책점 1.80으로 안정감을 보였다.
- 아시안게임 이후 9경기 평균자책점 0으로 급성장했다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=삼성 배찬승이 가을야구 경험치를 쌓으며 한층 성장하고 있다.
배찬승은 4일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 2026 KBO 한국시리즈(KS·7전4선승제) 2차전에서 3-2로 리드 중인 연장 12회 마운드에 올라 세이브를 기록했다.
이날 배찬승은 배정대와 안현민을 상대로 연속 삼진을 챙겼다. 이후 이날 4타수 2안타 1득점을 기록한 힐리어드에게 연속으로 볼 3개를 던진 배찬승은 결국 볼넷을 내줬다.
이후 연장전 동점타를 기록했던 김현수와 승부 중 폭투로 실점 위기를 맞았다. 하지만 배찬승은 김현수를 시속 152km 포심 패스트볼로 2루 땅볼을 유도해 삼성의 리드를 지켰다.
지난해 1군에 데뷔한 배찬승은 65경기 2승 3패, 19홀드, 평균자책점 3.91을 기록했다. 하지만 성공적인 정규시즌과는 달리 포스트시즌(PS)에서는 6경기 1패, 평균자책점 15.00에 그쳤다.
올 시즌에는 완전히 달라진 모습을 보여줬다. 정규시즌 56경기 4승 2패, 10홀드, 1세이브, 평균자책점 2.25를 기록했다. PS에서도 5경기 1홀드, 1세이브, 평균자책점 1.80으로 안정적인 투구를 이어가고 있다.
이날 배찬승은 데뷔 첫 PS 세이브까지 수확했다. 경기 후 삼성 박진만 감독은 "배찬승이 많이 성장했다. 제구가 많이 흔들렸는데, 아시안게임에 다녀온 후 너무 안정된 모습을 보여주고 있다"며 "왼손 필승조 한 명으로 버티기 힘든데 배찬승이 잘해주고 있다"고 칭찬했다.
박 감독의 말처럼 배찬승은 지난 9월 2026 아이치·나고야 아시안게임을 다녀온 뒤 급격한 성장세를 보여주고 있다. 아시안게임에서 금메달을 목에 걸고 복귀한 배찬승은 9월부터 9경기에서 1홀드, 1세이브, 평균자책점 0.00을 기록했다.
달라진 투구에 대해 배찬승은 "(곽)빈이 형은 팔 스윙이 짧아서 스트라이크를 많이 던지고 제구도 좋더라. 나도 팔 스윙을 줄여봤는데 좋은 결과가 나왔다. 던지는 모습을 보고 많이 배웠으니 내가 잘하면 빈이 형 덕을 봤다고 말할 수 있다. 현장에서 보는 것만으로도 배울 게 정말 많았다"고 설명했다.
곽빈은 올 시즌 27경기 11승 7패, 평균자책점 2.24를 기록했고, 이 활약으로 정규시즌 MVP 유력 후보로도 언급되고 있다. 배찬승은 리그를 대표하는 투수를 지근거리에서 보고 배워 달라진 모습을 보여줬다.
삼성은 이번 PS에서 좌완 불펜인 이승현과 백정현에 이어 마무리 김재윤까지 부상으로 마운드에 오르지 못한다. 가용할 수 있는 좌완 불펜은 이승민과 배찬승뿐이다. 그런 상황에서 이승민의 PS 전경기 출전에 이어 배찬승도 호투를 보여줘 박 감독의 어깨를 가볍게 해주고 있다.
willowdy@newspim.com