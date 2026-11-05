사천시의회 잇단 구설에 시민사회 '부글'…공직윤리 쇄신 요구

AI 핵심 요약beta
- 사천시의회가 4일 잇따른 논란으로 시민 신뢰를 잃었다는 지적을 받았다.
- 의원 전용 주차장과 부적절한 언행·연수 의혹이 잇따라 불거졌다.
- 시민사회는 외부 감시 강화와 책임 있는 조치를 촉구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시의회가 잇따른 논란으로 시민들의 신뢰를 잃고 있다는 지적이 제기되고 있다.
의원 전용 주차장 조성 추진을 둘러싼 논란부터 제주도 공식 연수 과정에서 불거진 부적절한 행위 의혹, 의회사무국 공무원 상대 부적절한 언행까지 이어지면서 지방의회의 공직윤리와 자정 능력을 둘러싼 비판이 커지고 있다.
특히 이번 논란들은 개별 의원의 처신을 넘어 시민을 대표하는 의회가 공적 책임과 윤리 기준을 제대로 지키고 있는지에 대한 근본적인 의문으로 이어지고 있다.
4일 뉴스핌 취재를 종합하면 사천시의회는 지난 9월 의원 전용 주차장 추진과 관련해 시민들의 비판을 받았다. 시민과 공무원들의 주차 불편이 이어지는 상황에서 의원들을 위한 별도 주차 공간을 추진하는 것이 적절하냐는 지적이다. 공공기관의 운영에서 시민보다 의원들의 편의를 앞세우는 것 아니냐는 특권 의식 논란도 불거졌다.
의회사무국 공무원과의 통화 과정에서 불거진 부적절한 언행도 논란을 더했다. 해당 사안은 의회 윤리특별위원회에서 징계하지 않기로 결정했지만, 이를 둘러싸고 의회의 윤리 기준과 징계 절차의 실효성에 대한 의문이 제기되고 있다.
여기에 지난 9월 30일부터 10월 2일까지 진행된 제주도 공식 연수 과정에서 여성 직원 상대 부적절한 행위 의혹이 제기되면서 논란이 확산했다. 공적 예산이 들어간 공식 일정에서 제기된 의혹인 만큼 책임 있는 설명이 필요하다는 지적이다.
이처럼 논란이 잇따르자 지역 시민사회에서도 의회에 대한 감시와 견제를 강화해야 한다는 목소리가 나오고 있다. 시민을 대표하는 지방의회가 오히려 시민들의 비판을 받는 상황이 반복된다면 의회 내부의 자정 기능만으로는 신뢰를 회복하기 어렵다는 우려에서다.
시민단체 한 관계자는 "지방의원은 시민으로부터 권한을 위임받은 공직자인 만큼 일반 시민보다 더 엄격한 도덕성과 책임 의식이 필요하다"며 "논란이 발생할 때마다 내부적으로 마무리하는 방식에서 벗어나 시민들이 납득할 수 있는 책임 있는 조치가 있어야 한다"고 말했다.
또 다른 지역사회 관계자는 "의회가 시민의 대표기관이라는 사실을 잊어서는 안 된다"며 "반복되는 논란에 대해 지역사회가 더 이상 침묵해서는 안 되며, 시민단체와 주민들이 지속적으로 감시하고 잘못된 부분에는 경종을 울려야 한다"고 직격했다.
한편 사천시의회가 잇따른 논란에 대해 어떤 입장을 내놓고 실질적인 변화에 나설지 관심이 쏠리고 있다.
m25322532@newspim.com