태국축구협회, 박항서 감독에 "김치맨" 모욕 태국팬 2명 징계위원회 소환 예고

AI 핵심 요약beta
- 태국축구협회가 4일 박항서 감독을 모욕한 팬 2명을 확인했다.
- 두 팬은 인종차별 발언과 모욕 혐의로 징계위에 소환된다.
- FAT는 이르면 7일 안에 최대 3만 바트 벌금을 부과한다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=태국축구협회(FAT)가 박항서 감독에 인종차별적 발언을 한 태국 축구팬 2명을 징계위원회에 소환한다.
태국 매체 '볼타이스탠드'는 4일(한국시간) "FAT가 인종차별 행위를 한 팬 2명의 신원을 확인했고, 이들을 소환해 조사할 예정이다. 이르면 7일 내로 징계 조치가 이어질 것"이라고 밝혔다.
태국 2부 리그 깐짜나부리를 지휘하는 박항서 감독은 지난 1일 태국 농프리 스타디움에서 열린 파타야 유나이티드와의 정규시즌 9라운드 원정 경기를 2-2 무승부로 마친 후 상대 관중과 충돌했다.
관중석에 있던 파타야 팬이 박 감독을 향해 반복적으로 야유와 모욕을 퍼부었고, "김치맨"이라는 인종차별적 언행도 했다. 당시 박 감독 뿐만 아니라 선제골을 넣은 마다가스카르 출신 미드필더 존 바지오를 향해서도 왜소한 체구를 비하하는 태국어 멸칭을 내뱉었다.
논란이 커지자, 축구협회 누알판 람삼 회장의 지시를 받은 FAT는 진상 파악에 나섰다. 즉시 인종차별 행위를 한 팬 2명의 신원을 확인했다.
FAT 징계 규정에 따르면 경기장에서 저속한 언어를 사용하거나 인종차별 또는 민족차별적 행위를 하는 이는 최대 3만 바트(약 120만 원)의 벌금 징계를 받는다.
willowdy@newspim.com