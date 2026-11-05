부산경찰, 100만 인파 대비 '부산불꽃축제 대책회의'…경찰관 2200여 명 배치

AI 핵심 요약beta
- 부산경찰청은 5일 부산불꽃축제 안전대책회의를 열었다
- 경찰은 7일 예상 인파 100만 명에 대비해 2200명을 배치한다
- 주요 관람지에 지휘관 5명과 무선 CCTV 15대를 운용한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 오는 7일 열리는 제21회 부산불꽃축제에 100만 명 인파가 몰릴 것으로 예상되는 가운데 경찰이 안전대책 마련에 나섰다.
부산경찰청은 지난 4일 김성희 청장 주재로 종합대책회의를 열고 광안리해수욕장 일대 현장점검을 실시했다고 5일 밝혔다.
김 청장은 광안리 주요 관람장소와 이동 동선, 지하철 등 인파 밀집이 예상되는 지역을 살피며 안전관리 준비 상황을 확인했다.
행사 당일 광안리해수욕장과 해운대 마린시티, 이기대, 별빛공원 등 주요 관람장소의 인파 흐름을 집중 관리할 계획이다. 경찰기동대를 포함해 경찰관 2200여명을 배치할 예정이다.
광안리해수욕장 등 인파가 집중될 것으로 예상되는 주요 관람장소에는 관할 경찰서장을 포함한 총경급 지휘관 5명을 전담책임관으로 지정한다. 전담책임관은 구역별 현장 지휘를 맡아 인파 밀집 상황에 대응한다.
기존 폐쇄회로(CC)TV로 확인하기 어려운 사각지대를 보완하기 위해 무선 CCTV 15대도 운용한다. 경찰특공대 활동을 강화해 대테러 안전관리에도 나설 예정이다.
관광객 대상 숙박요금 과다 책정이나 암표 거래 등 불법행위에 대해서도 유관기관과 협력해 점검을 강화한다.
경찰 관계자는 "지하철역 계단 등 좁은 공간에 순간적으로 많은 인파가 몰리면 큰 사고로 이어질 수 있으므로 경찰 등 관계기관의 안내 및 통제에 적극 협조해 주시기 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com