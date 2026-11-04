[KS2] KT 이강철 감독 "승부의 키는 페덱 구위…고영표도 정규시즌처럼 던져주길"

AI 핵심 요약beta
- 이강철 감독은 4일 한국시리즈 2차전 변수로 페덱의 구위를 꼽았다
- 짧은 휴식 뒤 등판한 페덱의 체력과 초반 공략이 승부를 가를 전망이다
- KT는 삼성전 강한 고영표와 필승조를 앞세워 2연승에 도전했다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KT 위즈 이강철 감독이 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 2차전의 핵심 변수로 삼성 라이온즈 선발투수 크리스 페덱의 구위를 꼽았다. 짧은 휴식 간격으로 포스트시즌 등판을 이어온 페덱의 체력 상태가 승부에 영향을 미칠 수 있다는 판단이다.
KT는 4일 수원 KT위즈파크에서 열리는 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 KS 2차전에서 삼성을 상대한다. 전날(3일) 1차전에서 8-7로 승리한 KT는 고영표를 선발로 내세워 2연승에 도전한다.
이 감독은 경기 전 "오늘 가장 궁금한 것은 페덱이 어떤 구위를 보여줄지다. 그 부분이 경기의 가장 큰 변수가 될 수 있다"고 말했다.
페덱은 지난달 26일 KIA 타이거즈와의 플레이오프(PO·5전 3선승제) 1차전에서 94구를 던졌다. 사흘 휴식 후인 지난달 30일 PO 4차전에서도 99구를 소화했다. 이날 페덱은 나흘 휴식을 취한 후 마운드에 오른다.
이 감독은 짧은 휴식 기간이 페덱의 구위에 어떤 영향을 미칠지 주목했다. 이 감독은 "계속 던질수록 주무기와 변화구가 날카로워지는 투수도 있지만, 체력적으로 힘들어지면서 실투가 나오는 경우도 있다"며 "페덱은 우리를 상대로 워낙 실투가 없었던 투수라 초반에 어떻게 공략하느냐가 중요하다"고 설명했다.
이어 "3회 이전에 어떻게 승부하느냐가 관건이 될 것 같다. 실제 구위가 어떤지는 경기를 시작해 봐야 알 수 있다"고 덧붙였다.
페덱은 지난 8월 29일 대구 KT전에서 선발 등판해 6이닝 6피안타 2볼넷 7탈삼진 무실점을 기록하며 승리투수가 됐다. 당시 KT 타선을 효과적으로 봉쇄했던 만큼 이 감독도 경계심을 드러냈다.
KT 선발 고영표에 대해서는 변함없는 신뢰를 보였다. 고영표는 올 시즌 정규리그 29경기에서 172.2이닝 15승 7패, 평균자책점 3.28을 기록하며 LG 트윈스 임찬규와 함께 공동 다승왕에 올랐다. 특히 삼성과의 4경기에서 3승 1패 평균자책점 2.25로 강한 모습을 보였다.
이 감독은 "올해 고영표가 삼성을 상대로 워낙 잘 던졌다. 연습경기에서도 컨디션이 나쁘지 않았다"며 "상대 선발도 좋은 투수이기 때문에 초반에는 팽팽하게 흘러갈 것 같다"고 전망했다.
이어 "어제 대니엘에게 기대했던 것처럼 고영표도 정규시즌 때와 똑같이만 던져주길 바란다. 고영표 역시 승부의 핵심"이라고 강조했다.
1차전에서 흔들렸던 불펜 운영에 대해서는 기존 보직으로 돌아가겠다는 방침을 밝혔다. KT는 전날 6회까지 8-0으로 앞섰지만 7회부터 불펜진이 흔들리면서 8-7까지 추격당했다. 선발 요원인 로건 앨런을 구원투수로 투입했으나 0.1이닝 2실점으로 기대에 미치지 못했다.
이 감독은 로건의 향후 활용 계획에 대해 "오늘부터는 원래 하던 대로 해야 한다. 자기 자리로 돌아갈 것"이라며 선발 복귀를 예고했다. 로건은 오는 7일 대구에서 열리는 4차전에 선발 등판할 가능성이 있다.
롱릴리프 자원인 배제성에 대해서는 "길게 활용할 수 있는 카드로 생각하고 있다"며 "5회 이전에 승부처가 찾아오면 롱릴리프를 먼저 투입할 수 있다"고 말했다.
대신 선발이 자기 역할을 제대로 할 경우 배제성 대신 필승조를 가동한다. 이 감독은 "5~6회 이후 승기를 잡는다면 필승조를 가동해야 한다"며 "중간 투수들이 4~5명 정도 있기 때문에 경기 상황을 보고 판단하겠다"고 설명했다.
KT는 1차전 승리에도 불펜진이 8점 차 리드를 지키지 못하면서 불안 요소를 드러냈다. 고영표가 정규시즌 삼성전에서 보여준 안정감을 재현하고, 불펜진이 뒤를 받쳐줄 수 있을지가 2차전의 주요 과제다.
football1229@newspim.com