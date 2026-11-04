조병태 마주, 네팔 수해 구호에 1000만원…서울마주협회 릴레이 모금 첫발

AI 핵심 요약beta
- 서울마주협회가 1일 엄홍길 휴먼재단과 네팔 홍수 피해 모금을 시작했다
- 조병태 마주가 첫 기부자로 참여해 긴급구호금 1000만 원을 기부했다
- 후원금은 수해 지역 복구와 이재민 구호에 사용되며 모금은 계속된다
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울마주협회가 엄홍길 휴먼재단과 손잡고 네팔 홍수 피해 주민들을 위한 모금에 나섰다. '마이티' 시리즈 경주마로 알려진 조병태 마주가 첫 기부자로 참여, 1000만 원을 보탰다.
서울마주협회는 지난 1일 조용학 회장과 조병태 마주, 엄홍길 휴먼재단 상임이사인 산악인 엄홍길 대장 등이 참석한 가운데 네팔 긴급구호 후원금 전달식을 열었다. 재단의 김재봉 이사와 박희동 국장도 함께했다.
이번 기부는 두 단체가 추진하는 릴레이 모금의 출발점이다. 후원금은 네팔 수해 지역 복구와 이재민 구호에 사용된다. 협회는 조 마주의 참여를 계기로 기부 동참을 확대할 계획이다.
엄홍길 휴먼재단은 네팔에서 학교 건립과 운영을 비롯해 교육·의료·복지 사업을 이어왔다. 홍수 발생 이후에는 현지 지부를 중심으로 피해 주민들에게 임시 거처와 생필품을 제공하고 의료 지원을 진행하고 있다.
엄 대장은 전달식에서 현장의 어려움을 알리며 지속적인 관심을 요청했다. 그는 주민들에게 텐트와 방한복, 담요를 지원하고 있으며, 육로로 접근하기 힘든 라수와 지역에는 헬리콥터로 의약품과 구호물자를 운송했다고 설명했다. 가족을 잃거나 가족의 생사가 확인되지 않은 휴먼스쿨 학생들에 대한 돌봄도 이어가고 있다고 전했다.
또 카트만두 고카르나 지역의 임시 매장지에서 홍수 희생자 285명을 추모했다며 "아직도 도움이 절실하다"고 말했다.
조 회장은 삶의 기반을 잃은 네팔 주민들의 회복에 힘을 보태겠다는 뜻을 밝혔다. 이어 조 마주의 기부가 더 많은 참여로 이어지도록 캠페인을 이어가겠다며 현지 구호 인력에도 감사를 표했다.
조 마주는 그동안 보육시설 환경 개선, 취약계층 청소년을 위한 '마이티클래스' 운영, 보호종료아동 취업 지원 등 다양한 나눔 활동을 후원해왔다.
iaspire@newspim.com