과천시 '2026년 성실납세자' 100명 전산 추첨 선정

AI 핵심 요약beta
- 과천시는 3일 성실납세자 추첨을 열어 100명을 선정했다
- 체납 없는 시민 2만9000여 명 중 무작위 전산 추첨했다
- 선정자에게 5만원 상당 과천화폐를 지급하고 5일부터 안내했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 지난 3일 시장 집무실에서 '2026년 과천시 성실납세자' 추첨 행사를 열고 성실납세자 100명을 선정했다고 4일 밝혔다.
시에 따르면 이번 행사는 지방세를 체납 없이 성실하게 납부한 시민에게 감사의 뜻을 표하고 자발적인 납세 문화를 확산하기 위해 마련됐다.
추첨 대상은 지방세 체납 사실이 없는 성실납세자 2만 9000여 명으로 지방세 시스템을 활용한 무작위 전산 추첨을 통해 100명을 최종 선정했다. 선정된 시민에게는 감사의 의미로 5만 원 상당의 과천화폐가 지급될 예정이다.
추첨 결과는 4일부터 과천시청 누리집에서 확인할 수 있으며 선정자에게는 5일부터 우편으로 개별 안내문이 발송된다.
신계용 과천시장은 "성실하게 지방세를 납부해 주신 시민 여러분께 깊이 감사드린다"며 "시민들께서 납부해 주신 소중한 세금이 살기 좋은 도시 과천을 만드는 데 쓰일 수 있도록 세심하게 살피겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com