[MLB] SEA, '1990년생' 30대 켄즐러 신임 감독으로 선임…고교 과학교사 출신

AI 핵심 요약beta
- 시애틀은 4일 제이슨 캔즐러를 차기 감독으로 선임했다.
- 캔즐러는 감독 경험 없이 선임된 36세의 사령탑이다.
- 시애틀은 76승 86패로 시즌을 마친 뒤 변화를 택했다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국 프로야구리그(MLB) 시애틀이 1990년생 제이슨 캔즐러(36)를 차기 감독으로 선임했다.
시애틀은 4일(한국시간) 차기 사령탑으로 감독 경험이 한 번도 없는 캔즐러와 계약했다고 밝혔다.
36세의 캔즐러 감독은 34세의 워싱턴 블레이크 부테라 감독에 이어 현역으로는 두 번째 30대 메이저리그 사령탑이 됐다.
켄즐러 감독은 2013년 신인드래프트 20라운드 전체 590번째로 미네소타의 지명을 받았다. 빅리그 데뷔에 실패 후 3년 만에 은퇴한 그는 고등학교에서 화학, 물리를 가르치며 야구부도 가르쳤다.
이후 2019년 휴스턴 산하 마이너리그 구단에 타격코치로 합류한 켄즐러 감독은 2022시즌부터 2시즌 간 휴스턴의 타격 보조 코치를 맡으며 메이저리그에 입성했다.
2024년부터 올해까지는 시카고 컵스에서 선수 육성 이사로 활동했다.
시애틀 저스틴 홀랜더 단장은 "캔즐러가 면접에서 뛰어난 리더십과 비전, 소통 능력을 보여줬다"고 설명했다.
힌편 시애틀은 올 시즌 76승 86패에 그쳐 포스트시즌 진출에 실패한 뒤 댄 윌슨 감독을 경질했다. 시즌 종료 후 감독 경험이 일천한 캔즐러 감독을 선임해 변화를 꾀한다.
willowdy@newspim.com