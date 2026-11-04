낙동강유역환경청, 전기차 대기오염 측정차량 도입…산단 오염 감시 강화

AI 핵심 요약beta
- 낙동강유역환경청은 4일 환경청 최초로 전기차 이동측정차량을 도입했다
- 전기차에 실시간 대기오염 측정장비를 탑재해 배출가스를 줄였다
- 차량은 벤젠 등 50여개 항목을 측정해 점검 대상 사업장을 선별한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 산업단지 오염원을 찾아 나서는 차량이 경유차에서 전기차로 바꿨다.
낙동강유역환경청은 환경청 가운데 처음으로 전기차 기반 대기오염물질 이동측정 특수차량을 도입했다고 4일 밝혔다.
낙동강청은 그간 사업장 점검 등 환경행정에 전기차를 우선 활용해왔다. 하지만 산업단지를 이동하며 대기오염물질을 측정하는 차량은 정밀 측정장비와 전력 공급 장치를 탑재해야 해 경유차를 사용했다.
낙동강청은 올해 전기 승합차가 출시되면서 차량 교체에 나섰다. 기존 경유 이동측정차량에서 운용하던 실시간 이동측정장비인 'Sift-ms'를 전기차로 옮겨 달았다.
이에 따라 차량 운행 과정에서 발생하는 배출가스는 줄이면서 대기오염물질 감시 기능은 유지할 수 있게 됐다.
이동측정차량은 벤젠을 비롯해 50여 개 항목을 실시간으로 측정한다. 측정 결과를 토대로 오염물질 배출이 의심되는 사업장을 현장에서 선별하고 이후 점검 대상 선정에 활용한다.
이번 차량 도입은 공공부문 차량의 친환경 전환과 함께 대기오염 측정·현장 점검 업무에 무공해차를 적용했다는 데 의미가 있다.
이형섭 청장은 "대기오염 관리의 실효성을 높일 수 있도록 친환경 측정장비를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com