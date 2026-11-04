대전시의회, AI 음성인식 회의록 작성 시범 운영

AI 핵심 요약beta
- 대전시의회는 4일부터 AI 음성인식 기술을 속기 업무에 시범 적용했다
- 기존 속기 방식을 유지하며 AI 결과를 회의록 초안 작성에 활용했다
- 시의회는 정확도와 작성 시간 단축 효과를 평가해 내년 도입을 검토했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
음성인식 정확도·발언자 구분 성능 등 검증
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시의회가 기존 속기 체계에 인공지능(AI) 음성인식 기술을 접목해 회의록 작성 효율성을 효율성을 높인다.
시의회는 오는 5일부터 열리는 제300회 제2차 정례회부터 AI 음성인식 기술을 속기 업무에 시범 적용한다고 4일 밝혔다. 이번 도입은 AI 기술 발전에 대응해 회의록 작성 업무의 효율성과 생산성을 높이기 위한 것이다.
다만 의회의 공식 기록인 회의록의 정확성을 고려해 기존 속기 방식을 대체하지 않고 AI가 생성한 음성인식 결과를 속기사가 회의록 초안을 작성할 때 참고하는 방식으로 운영한다.
시범운영 대상은 본회의와 임시회·정례회, 행정사무감사, 예산심사 등 생중계되는 공개 회의다. 시의회는 실제 회의 환경에서 AI 음성인식의 정확도와 발언자별 화자 구분 성능 등을 확인하고 기존 속기 방식과 비교·분석할 예정이다.
시범운영이 끝나면 음성인식 오류율과 주요 발생 원인, 회의록 초안 작성 시간 단축 효과, 발언자별 화자 구분 정확도 등을 종합적으로 평가한다. 이를 바탕으로 내년 AI 음성인식 시스템 도입 방식과 예산 규모, 데이터 보안 및 유지관리 방안 등을 검토할 방침이다.
시의회 관계자는 "AI 기술을 속기 업무에 보조적으로 활용해 회의록 작성의 효율성과 생산성을 높이고자 한다"며 "시범운영을 통해 실제 회의 환경에서 AI 음성인식 기술의 정확도와 활용 가능성을 면밀히 검증하고, 의정활동 지원 업무의 디지털 전환을 단계적으로 추진하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com