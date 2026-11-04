[프로야구] KS 1차전까지...가을야구 입장수입 100억원 돌파

AI 핵심 요약beta
- KBO는 3일까지 포스트시즌 10경기 입장 수입이 100억원을 돌파했다고 집계했다
- 2023년 한국시리즈 1차전부터 47경기 연속 매진 행진을 이어가고 있다
- 경찰은 한국시리즈를 앞두고 매크로 암표 거래 집중 단속에 나선다
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경찰, 입장권 2000장 싹쓸이한 암표상 검거
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로야구 포스트시즌이 입장 수입 100억 원을 돌파하며 흥행 대박을 이어가고 있다. 한국야구위원회(KBO)에 따르면 한국시리즈 1차전이 열린 3일까지 2026년 포스트시즌 10경기에서 벌어들인 입장 수입은 약 100억 원으로 집계됐다.
와일드카드 결정전 1경기, 준플레이오프 3경기, 플레이오프 5경기에서 89억8000만 원을 올린 데 이어, 한국시리즈 1차전 수입 10억 원이 더해졌다. 가을 야구는 2023년 한국시리즈 1차전부터 47경기 연속 매진 행진을 이어가고 있다.
입장 수입이 늘면서 출전 구단들의 배당금 규모도 함께 커질 전망이다. KBO는 입장 수입에서 제반 비용을 제외한 금액을 성적 순에 따라 5개 구단에 배분한다. 정규리그 1위로 한국시리즈에 직행한 KT wiz가 20%를 먼저 챙기며, 나머지 금액은 우승팀(50%), 준우승팀(24%), KIA 타이거즈(14%), LG 트윈스(9%), 두산 베어스(3%) 순으로 나눠 갖는다.
가을야구 열기가 뜨거워지자 불법 암표 거래를 막기 위해 경찰도 단속 강도를 높였다. 경기남부경찰청 사이버수사과는 KT와 삼성의 한국시리즈를 앞두고 불법 암표 거래에 대한 집중 단속에 나선다.
경찰은 매크로 프로그램이나 '직링' 등을 이용해 입장권을 대량 선점한 뒤 재판매하는 행위를 집중 추적한다. 이미 지난해 9월부터 올해 6월까지 입장권 2000여 장을 싹쓸이해 재판매한 암표상을 검거하고 4000만 원 상당의 범죄수익 추징보전을 신청했다.
psoq1337@newspim.com