울산소방본부, 360억 들여 수리온 도입 추진…노후 까모프 대체

AI 핵심 요약beta
- 울산소방본부가 4일 노후 까모프를 수리온으로 교체한다고 밝혔다.
- 2028년까지 360억원을 투입해 국산 다목적 소방헬기를 도입한다.
- 수리온은 산불·해상재난·구조·응급환자 이송에 투입된다.
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[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 야간 산불과 해상 재난에 대응할 울산의 항공 소방 전력이 2028년부터 새 기종으로 전환된다. 울산소방본부가 26년 된 소방헬기를 국산 다목적 헬기로 교체한다.
울산소방본부는 노후 러시아산 까모프를 대체하기 위해 국산 다목적 소방헬기 수리온 1대 도입을 추진한다고 4일 밝혔다. 사업 기간은 2025년부터 2028년까지이며 총사업비는 360억 원이다.
재원은 소방안전교부세 150억 원과 시비 210억 원으로 마련한다. 연도별 사업비는 2025년 100억 원, 2026년 70억 원, 2027년 60억 원, 2028년 130억 원이다. 신규 헬기는 2028년 12월 최종검사와 납품 절차를 거쳐 배치할 예정이다.
울산은 국가산업단지와 석유화학시설이 밀집한 데다 산림·산악지역과 해안이 함께 분포해 항공 소방 수요가 큰 지역이다. 수리온은 특수화재와 대형 산불뿐 아니라 영남알프스 산악사고, 해상 재난, 응급환자 이송 등에 투입된다.
현재 운용 중인 까모프는 2000년 12월 도입돼 기령이 26년에 이른다. 노후화로 정비와 유지 비용이 늘었고, 부품 조달과 연장검사에 어려움이 발생하면서 기종 교체 필요성이 커졌다.
수리온의 최대속도는 시속 271㎞, 최대항속거리는 537㎞다. 기존 까모프의 최대속도 시속 230㎞, 최대항속거리 500㎞보다 각각 시속 41㎞와 37㎞ 늘어난 수치다.
야간 임무를 위해 야간투시경과 주·야간 계기비행 장치, 계기비행 등화를 탑재한다. 4축 자동비행장치와 비행관리컴퓨터, 위성항법장치도 갖춰 야간 비행과 항로 유지를 지원한다.
해상 비행과 구조 임무에 필요한 기상레이더, 자동위치식별장치, 비상부유장치도 탑재한다. 이를 통해 해상 기상과 주변 선박의 위치 정보를 확인하고 해상 사고 대응에 나설 수 있다.
다만 야간 산불 진화는 헬기 도입만으로 즉시 시행되지는 않는다. 조종사 자격과 비행훈련을 확보하고 관련 운용기준을 정비한 뒤 단계적으로 추진할 계획이다.
화재 진압용으로는 2700ℓ 규모의 배면 물탱크를 장착한다. 중형 소방펌프차 1대 분량의 물을 실을 수 있는 규모다. 인명구조용 호이스트와 탐색등, 구조·구명장비도 탑재한다.
응급환자 이송을 위해 환자감시장치와 제세동기, 인공호흡기 등 응급의료장비도 갖춘다. 국가산업단지 화재와 산불 진화, 산악·해상 구조, 환자 이송 등 복합 임무 수행을 위한 구성이다.
울산소방본부는 제작과 검사 일정에 맞춰 조종사 6명, 정비사 4명, 구조·구급 인력 6명을 대상으로 교육훈련을 진행한다. 신규 헬기 배치 전까지는 기존 까모프의 안정적인 운용을 위해 연료탱크 3개 예방정비 예산 2억7400만 원도 편성할 계획이다.
김용수 울산소방본부장은 "제작과 검사, 운용인력 교육, 관련 기준 정비를 차질 없이 추진해 항공 소방체계를 구축하겠다"고 말했다.
psj9449@newspim.com