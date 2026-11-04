대전서부교육청 "청사 신축, 교육부 중앙투자심사 통과"

AI 핵심 요약beta
- 대전서부교육지원청이 4일 청사 신축사업 중앙투자심사를 통과했다
- 총사업비 395억원을 들여 지하 1층·지상 4층 규모로 신축한다
- 내년 설계에 착수해 2030년 개청을 목표로 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전서부교육지원청 청사 신축사업이 교육부의 2026년 정기 4차 중앙투자심사를 통과했다.
4일 서부교육지원청에 따르면 1977년 건립된 현 청사는 시설 노후화와 내진성능 미비로 안전 우려가 제기돼 왔다.
교육행정 수요가 늘면서 사무공간과 주차공간도 부족한 실정이며 일부 학교 지원 업무가 관내 학교에 분산돼 있어 교육행정 업무 효율성을 높일 통합 공간 마련도 필요했다.
신청사는 총사업비 395억4600만 원을 투입해 기존 부지에 지하 1층, 지상 4층, 연면적 9481.8㎡ 규모로 조성할 계획이다. 내년 설계에 착수해 2030년 개청을 목표로 추진한다.
새 청사는 학교와 학생 지원 기능을 강화하는 데 중점을 둔다. 민원인과 방문객을 위한 편의시설과 주차공간을 확충하고, 지역주민도 이용할 수 있는 개방형 청사로 조성할 계획이다.
이를 통해 교육행정 업무의 효율성을 높이는 것은 물론 학생과 학부모, 시민들이 편리하게 이용할 수 있는 지역 교육행정 거점으로 만든다는 구상이다.
조성만 교육장은 "교육부 중앙투자심사 통과는 안전하고 쾌적한 청사 건립을 위한 중요한 발판"이라며 "앞으로 필요한 절차를 차질 없이 진행해 교육 현장과 시민 모두가 만족할 수 있는 청사를 만들겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com