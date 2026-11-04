'2026 원주 그림책 페스티벌' 6일 개막...'공존과 환대의 가치' 전달

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 6일부터 29일까지 남산골문화센터에서 그림책페스티벌을 개최한다
- 올해 축제는 다양한 존재와의 공존·환대를 주제로 전시와 시민 창작을 선보인다
- 27일에는 인간 너머 세계를 탐구하는 제11회 원주그림책포럼을 연다
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시가 주최하고 사회적협동조합 그림책도시가 주관하는 '2026 원주그림책페스티벌'이 오는 6일부터 29일까지 남산골문화센터에서 개최된다.
4일 원주시에 따르면 올해 축제의 주제는 '새로운 독자, 환대의 노래'로 어린이와 어른, 다양한 언어와 문화, 그리고 동물 및 식물 등 인간 외의 존재와의 공존과 환대의 가치를 그림책을 통해 전할 계획이다.
이번 주제 전시에는 알프레도 소데르기트, 권정민, 조오, 한성민 작가가 참여한다. 특히 우루과이 몬테비데오를 기반으로 활동하고 있는 알프레도 소데르기트 작가의 초청은 같은 '유네스코 문학 창의도시'인 몬테비데오와의 문화예술 교류를 확대하고 지역 독자와의 국제적인 문학 교류를 이끌어낼 것이라는 기대를 모으고 있다.
이 외에도 어린이들이 참여한 '작은시민 그림책상' 기록 전시와 시민의 창작 작품을 소개하는 '모두의 그림책', 패랭이꽃그림책버스 동아리의 전시 등이 진행되어, 어린이와 시민의 창작 활동이 한자리에서 조명된다.
학술 행사로는 '제11회 원주그림책포럼'이 11월 27일 오후 2시 그림책도서관 상상누리에서 개최된다. 이번 포럼은 '그림책, 인간 너머 세계를 그리다'라는 주제로 이억배 그림책 작가가 기조발제를 하고 김산하 생명다양성재단 대표와 한윤아 시각예술 비평가가 패널로 참여해 그림책 예술과 인간 너머의 세계를 탐구할 예정이다.
페스티벌 개막식은 11월 6일 오후 2시 그림책도서관 상상누리에서 진행되며 관람 시간은 매일 오전 10시부터 오후 6시까지다.
onemoregive@newspim.com