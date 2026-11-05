원주시, 겨울철 자연재난 피해 예방 총력...내년 3월 15일까지

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 4일 겨울철 자연재난 대비 점검회의를 열었다.
- 관계기관과 대설·한파 피해 예방 협력체계를 구축했다.
- 15일부터 내년 3월 15일까지 비상 대응에 나선다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 겨울철 대설과 한파로부터 시민의 생명과 재산을 보호하기 위해 현장 중심의 대비를 강화하고 관계기관과 긴밀히 협력해 피해 예방에 총력을 기울이기로 했다.
시는 지닌 4일 '2026~2027년 겨울철 자연재난 사전대비 대책 점검회의'를 열어 추진 상황을 점검했다고 5일 밝혔다.
이날 회의에는 원주시 재난 관련 부서뿐만 아니라 원주소방서, 제36보병사단, 원주시시설관리공단, 원주시자율방재단 등이 참석해 각 분야의 대비 상황을 면밀히 검토하고 재난 발생 시 신속한 상황 공유 및 공동 대응을 위한 협력 체계를 구축했다.
시는 오는 15일부터 내년 3월 15일까지 겨울철 자연재난 대책기간에 들어가 본격적인 대응에 나설 예정이다. 도로·교통, 취약시설물, 취약계층 보호를 중점 관리하며 기상특보에 따른 단계별 비상근무 체계와 현장 예찰을 통해 위험 요인을 사전 차단할 방침이다.
대설에 대비해 도로 결빙 취약구간과 산악지역 통행금지 구간을 집중적으로 점검하고 전통시장 비가림 시설 및 노후 건축물, 농·축·수산시설에 대한 안전 점검을 강화할 예정이다. 또 제설 장비와 제설제를 충분히 확보하고 주요 도로 및 인도 제설체계를 정비해 불편을 최소화할 계획이다.
한파 대책으로는 경로당 등 한파 쉼터와 야간 응급대피소를 지정·운영하고 버스 승강장에 온열의자 및 바람막이 시설을 정비할 예정이다. 또한 수도시설 동파 방지를 위한 보온재를 사전 보급하고 독거 어르신 등 건강 취약계층을 위한 정기적인 안부 확인과 방문 건강관리, 난방비 및 방한용품 지원을 확대해 사각지대를 해소할 예정이다.
엄미남 안전총괄과장은 "겨울철 자연재난은 철저한 사전 점검과 빈틈없는 현장 대응이 무엇보다 중요하다"며 "시민들께서도 기상특보를 자주 확인하고 '내 집, 내 점포 앞 눈 치우기'와 한파 대비 행동 요령 실천에 적극적으로 동참해 주시기 바란다"고 당부했다.
onemoregive@newspim.com