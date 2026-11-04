임병택 시흥시장 "교육지원청·학교와 협력해 아이 키우기 좋은 도시 만들 것"

AI 핵심 요약beta
- 시흥시는 3일 서촌초 다문화특화 돌봄센터를 개소했다
- 센터는 방과 후 돌봄과 다문화 아동 맞춤형 프로그램을 운영한다
- 시흥시는 돌봄 공백 해소와 아동의 안정적 성장을 지원한다
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정왕권 지역 특성 반영해 시흥시 최초 다문화특화 돌봄 공간 조성
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 지난 3일 정왕동 서촌초등학교 5층에서 시흥교육지원청과 함께 '서촌초(다문화특화) 거점형 아이누리 돌봄센터' 개소식을 개최했다고 4일 밝혔다.
서촌초 거점형 아이누리 돌봄센터는 지난 2024년 개소한 검바위초등학교점에 이어 시와 학교가 협력해 설치한 두 번째 돌봄 시설이다. 외국인 주민 비율이 높은 정왕권의 특성을 반영해 시흥시 최초의 다문화특화 돌봄센터로 조성됐다.
연면적 198㎡(약 60평) 규모로 조성된 센터는 동적·정적 돌봄공간과 조리실, 사무공간 등을 갖췄다. 앞으로 방과 후 돌봄 서비스 제공과 함께 다문화가정 아동의 언어·문화적 적응과 정서적 성장을 지원하는 맞춤형 프로그램을 운영할 예정이다.
이날 개소식에는 임병택 시흥시장, 김병산 시흥교육지원청 교육장, 이정설 서촌초등학교장, 시의원, 지역 기관·단체장 등이 참석해 경과보고, 축사, 테이프 커팅, 시설 관람 등을 진행했다.
임병택 시흥시장은 "교육청 및 학교와 힘을 모아 다문화 아동이 잘 적응하고 성장할 수 있는 울타리를 마련했다"며 "특성에 맞춘 내실 있는 프로그램 운영으로 돌봄 공백을 해소하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com