한경협·한일미래파트너십재단, 한·일 인재 취업 지원 잡페어 개최

AI 핵심 요약beta
- 한경협과 한일미래파트너십재단은 5일 한일 인재 잡페어 개최를 밝혔다
- 행사는 25일 서울 여의도 FKI타워에서 양국 취업 희망자를 지원한다
- 채용 상담·이력서 컨설팅·커피챗 등 취업 지원 프로그램을 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
채용 상담·이력서 컨설팅·비자 상담에 '1:1 커피챗'까지
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 한국경제인협회와 한일미래파트너십재단이 한국과 일본 인재의 상호 취업을 지원하는 잡페어를 개최한다.
한경협와 한일미래파트너십재단은 오는 25일 오후 2시 서울 영등포구 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 '한일 커리어로(路) 잡페어'를 개최한다고 5일 밝혔다. 이번 행사는 한국 취업을 희망하는 일본인과 재한 일본 기업 취업을 희망하는 한국인을 위해 마련됐다. 채용 정보를 제공하고 기업 관계자와 교류할 기회를 주는 것이 목적으로, 양국 기업이 참여한다.
행사는 FKI타워 컨퍼런스센터와 타워 3층에서 나눠 진행된다. 개막식과 강연은 에메랄드룸에서, 기업 부스는 다이아몬드룸에서 열린다. 사전 매칭 기업과의 1대 1 커피챗은 타워 3층 오키드·뱀부·데이지룸에서 진행된다.
프로그램은 채용 인사이트 강연과 교류 세션으로 구성된다. 기업 인사 담당자가 채용 기준과 취업에 필요한 역량을 소개하는 '글로벌 HR이 전하는 취업 인사이트' 강연이 열린다. 한일 양국에서 경력을 쌓아온 실무자·기업인이 경험을 나누는 '한일 사이에서 일한다는 것' 패널 토크도 마련됐다. 한국에서 일본과 함께 일하는 사람들의 직장생활과 커리어 이야기를 다룬다.
교류 프로그램도 다양하다. 양국의 문화 차이를 살펴보는 '한일 문화 탐구'와 참가자 간 네트워킹을 위한 '커리어 빙고'가 진행된다. 두 세션 모두 한일 커뮤니티 '김치스시(Kimchisushi)'가 연사로 나선다.
구직자를 위한 실질적인 취업 지원 부스도 운영된다. 현장에서는 ▲기업별 채용 상담 ▲이력서 컨설팅 ▲연사와 함께하는 커리어 멘토링 ▲이력서 사진 촬영 ▲외국인 취업·비자 상담 등을 제공한다.
사전에 매칭된 기업과 구직자가 개별적으로 만나 직무와 채용에 관해 대화하는 커피챗을 진행한다. 커피챗 참여를 희망하는 구직자는 참가 신청 시 해당 항목을 선택하면 된다. 매칭 결과는 개별적으로 안내될 예정이다.
행사 전용 홈페이지에서는 다음 달 6일까지 양국 기업의 채용 공고를 게시해 구직자들의 취업을 지원한다. 한국어·일본어 바이링구얼 인재를 채용하는 공고다.
참여 기업 확인과 참가 신청은 행사 전용 홈페이지에서 할 수 있다. 참가 신청은 선착순으로 마감된다.
raul1649@newspim.com