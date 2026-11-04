국악·재즈·산타퍼레이드...세종평생교육원, X-마스 공연·전시 풍성

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청평생교육원이 4일부터 연말 문화행사를 운영한다
- 국악밴드와 재즈 공연 및 산타 브라스 퍼레이드를 선보인다
- 크리스마스 전시와 체험 공간을 무료로 다음 달까지 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청평생교육원이 국악·재즈 등 다양한 음악 공연과 크리스마스 특별전시를 마련해 시민들에게 풍성한 연말 문화행사를 선보인다.
4일 평생교육원에 따르면 다음 달까지 정기공연 프로그램 '모락모락(募樂募樂)'과 기획전시 '크리스마스로 초대합니다'를 운영한다.
정기공연은 평생교육원 시청각실을 중심으로 장르별 특색을 살린 무대로 꾸며진다.
오는 25일에는 국악밴드 '모꼬지'가 태평소와 해금 등 전통 악기에 현대적인 밴드 사운드를 접목한 공연을 선보인다. 다음 달 23일에는 재즈 보컬리스트 '니나파크'와 밴드가 겨울 분위기에 어울리는 재즈 무대를 펼친다.
크리스마스이브(12월 24일)에는 산타 복장을 한 'K-Brass' 밴드가 평생교육원 곳곳을 행진하며 캐럴과 금관악기 연주를 선사하는 퍼레이드를 진행한다.
기획전시 '크리스마스로 초대합니다'는 다음 달 24일까지 평생교육원 시청각실 앞 전시 공간에서 열린다.
이번 전시는 눈 덮인 산타 마을과 선물 파티 등을 주제로 한 입체 포토존과 체험 공간으로 꾸며진다. 관람객은 소원 트리 꾸미기와 산타 의상 체험 등 다양한 활동을 즐길 수 있다.
특히 평생교육원 청소년기획단 '유스(Youth)'가 전시 명칭 선정과 홍보물 제작에 참여해 청소년의 창의적인 아이디어를 반영했다. 크리스마스이브에는 산타 브라스 퍼레이드와 전시를 연계해 크리스마스 분위기를 더할 예정이다.
공연과 전시는 모두 무료다. 공연 일정과 사전 예약 등 자세한 내용은 평생교육원 홈페이지 에서 확인할 수 있다.
송정순 원장은 "수준 높은 음악 공연과 청소년의 창의성이 담긴 크리스마스 전시를 통해 시민들에게 특별한 연말 추억을 선사하겠다"며 "앞으로도 다양한 세대가 함께 즐길 수 있는 문화예술 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com