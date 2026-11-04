전남광주 서구, '천원 광고' 시행 6개월 만에 260여건 달성

AI 핵심 요약beta
- 서구는 4일 소상공인 대상 ‘천원 광고’를 운영했다
- 하루 1000원에 전자게시대 광고를 제공해 부담을 낮췄다
- 시행 6개월 만에 260여건 의뢰와 높은 만족도를 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 서구가 '하루 천 원, 착한 광고' 정책으로 소상공인의 홍보 문턱을 낮추고 있다.
4일 서구에 따르면 '천원 광고'는 소상공인과 전통시장 상인에게 공공 전자게시대를 활용한 홍보 기회를 제공하는 사업이다.
비용은 하루 1000원, 10일 1만원, 한달 3만 원이다. 기존 월 10여만 원 수준의 광고료보다 70% 이상 저렴하다.
덕분에 정책 시행 6개월 만에 260여건의 광고 의뢰가 이뤄졌다. 광고는 오전 6시부터 자정까지 15초 분량으로 하루 80회 이상 송출된다.
광고 시안은 서구에서 생성형 인공지능(AI)을 활용해 제작해 준다. 업체별 사진과 로고, 홍보 문구 등을 반영해 만족도가 높다고 한다.
김이강 서구청장은 "앞으로도 '천원의 동행'처럼 시민과 소상공인이 일상에서 체감할 수 있는 생활밀착형 지원정책을 확대해 지역경제에 실질적인 도움이 되도록 하겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com