군포시·군포신협, 지방보조금 전용계좌 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 군포시는 3일 군포신협과 지방보조금 전용계좌 협약을 체결했다
- 군포신협 참여로 보조사업자의 금융기관 선택권과 편의성이 높아졌다
- 군포신협은 보탬e 연계 후 2027년 1월 1일부터 계좌 서비스를 시작한다
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[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 지난 3일 시청에서 군포신협과 '지방보조금 전용계좌 개설 및 운영을 위한 업무협약'을 체결했다고 4일 밝혔다.
이번 협약은 행정안전부의 '지방보조금 관리기준' 개정에 따라 시 금고 외의 금융기관에서도 보조금 전용계좌를 개설할 수 있게 되면서 추진됐다. 시는 지난 4월 군포새마을금고에 이어 신협까지 참여 금융기관을 확대했다.
이날 협약식에는 한대희 군포시장과 김영진 군포신협 이사장 등이 참석해 지방보조금 전용계좌 운영을 위한 상호 협력을 약속했다.
취급 금융기관이 늘어남에 따라 지방보조사업자들은 각 사업 여건에 맞춰 가까운 금융기관을 자유롭게 선택할 수 있게 돼 이용 편의성이 크게 높아질 것으로 기대된다.
군포신협은 지방보조금 통합관리시스템인 '보탬e' 연계 및 테스트를 거쳐 오는 2027년 1월 1일부터 본격적인 계좌 개설 서비스를 제공한다. 시는 시스템 사전 점검과 함께 보조사업자 대상 안내를 실시할 예정이다.
한대희 군포시장은 "지역 금융기관과의 협력을 바탕으로 보조사업자들이 편리하게 금융서비스를 이용할 수 있는 기반이 마련됐다"며 "전용계좌 서비스가 차질 없이 안착할 수 있도록 사전 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com