의왕시, 국가데이터처 '대규모 통계조사 유공' 국무총리 표창 수상

AI 핵심 요약beta
- 의왕시는 4일 대규모 통계조사 유공 국무총리 표창을 수상했다.
- 시는 2024년부터 2026년까지 국가통계조사를 성공적으로 완수했다.
- 체계적 조사와 시민 참여로 통계자료의 정확성과 신뢰도를 높였다.
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김성제 시장 "확보된 데이터 기반 정책 수립으로 시민 삶의 질 향상 최선"
[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 국가데이터처가 주관하는 '2026 대규모 통계조사 유공 포상'에서 기관 부문 국무총리 표창을 수상했다고 4일 밝혔다.
이번 정부 포상은 대규모 국가통계조사의 중요성에 대한 사회적 인식을 높이고 조사 업무에 헌신한 기관과 유공자의 사기를 진작하기 위해 마련됐다.
시는 지난 2024년부터 2026년까지 실시된 인구주택총조사, 농림어업총조사, 경제총조사 등 대규모 정부 통계조사를 성공적으로 완수한 공로를 인정받았다.
시는 각 조사의 특성에 맞춘 체계적 계획 수립과 적극적인 사전 홍보를 통해 시민들의 참여율을 높였으며 조사원 역량 강화 및 현장 지도·점검, 데이터 검증을 통해 통계 자료의 정확성과 신뢰도를 대폭 향상시켰다.
김성제 의왕시장은 "조사요원들의 노고와 시민들의 협조 덕분에 의미 있는 성과를 거뒀다"며 "확보된 통계 자료를 시정 정책에 적극 활용해 시민 삶의 질 향상으로 이어지도록 노력하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com