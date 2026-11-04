전주 '골목상권 드림축제' 개최…지역 소비 활성화 기대

AI 핵심 요약beta
- 전주시는 4일 골목상권 소비축제를 통한 지역경제 활성화를 밝혔다
- 전주시는 7일부터 12월 4일까지 4개 지역에서 축제를 개최한다
- 상인회는 할인행사와 공연·체험으로 소상공인 지원에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
상인회 주도 할인·서비스 증정·문화공연·체험행사 마련
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 골목상권별 특색을 살린 소비 축제를 통해 지역 소상공인 지원과 골목경제 활성화에 나선다고 4일 밝혔다.
전주시는 오는 7일부터 내달 4일까지 서곡지구와 인후동, 평화동, 서부신시가지 등 4개 지역에서 '제6회 전주 골목상권 드림축제'를 개최한다.
이번 축제는 골목상권의 고유한 매력을 알리고 시민들의 방문과 소비를 유도해 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다. 참여 상권은 지역별 특성을 반영한 프로그램을 준비해 시민들에게 다양한 즐길 거리를 제공할 예정이다.
축제 기획과 운영은 각 상인회가 중심이 돼 추진한다. 상권별 할인 행사와 서비스 증정 등 소비 촉진 프로그램을 비롯해 문화공연과 체험행사도 마련해 상인과 시민이 함께하는 축제로 꾸민다.
첫 행사는 오는 7일 오후 4시 서중공원 앞 도로에서 열리는 서곡 드림축제다. 이어 14일 낮 12시 인후동 동진회 일원에서 인후동 드림축제가 진행된다.
평화동 드림축제는 오는 22일 오후 2시 완산중학교에서 열리며, 마지막 행사는 12월 4일 오후 5시 30분 서부신시가지 GT커피 일원에서 개최된다.
전주시는 이번 축제가 시민들에게 가까운 골목상권에서 문화와 체험을 즐길 기회를 제공하고, 소상공인에게는 점포와 상품을 홍보하며 신규 고객을 확보하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
lbs0964@newspim.com